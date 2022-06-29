https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798891655.html

Во Франции назвали страны, которые ругают Запад за санкции против России

Во Франции назвали страны, которые ругают Запад за санкции против России - РИА Новости, 29.06.2022

Во Франции назвали страны, которые ругают Запад за санкции против России

Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад санкции против России, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал в статье... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T02:53

2022-06-29T02:53

2022-06-29T02:53

санкции в отношении россии

оон

россия

индия

индонезия

владимир путин

в мире

экономика

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад санкции против России, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал в статье для французского журнала Point обозреватель Николя Баверез.Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспортных некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения.Автор публикации пришел к выводу, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем."Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран", — отметил обозреватель.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798281203.html

https://ria.ru/20220624/sanktsii-1797784397.html

россия

индия

индонезия

саудовская аравия

франция

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санкции в отношении россии, оон, россия, индия, индонезия, владимир путин, в мире, экономика, саудовская аравия, франция