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Во Франции назвали страны, которые ругают Запад за санкции против России - РИА Новости, 29.06.2022
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Во Франции назвали страны, которые ругают Запад за санкции против России
Во Франции назвали страны, которые ругают Запад за санкции против России - РИА Новости, 29.06.2022
Во Франции назвали страны, которые ругают Запад за санкции против России
Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад санкции против России, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал в статье... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T02:53
2022-06-29T02:53
санкции в отношении россии
оон
россия
индия
индонезия
владимир путин
в мире
экономика
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад санкции против России, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал в статье для французского журнала Point обозреватель Николя Баверез.Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспортных некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения.Автор публикации пришел к выводу, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем."Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран", — отметил обозреватель.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798281203.html
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санкции в отношении россии, оон, россия, индия, индонезия, владимир путин, в мире, экономика, саудовская аравия, франция
02:53 29.06.2022
 
Во Франции назвали страны, которые ругают Запад за санкции против России

Point: Саудовская Аравия, Индия, Индонезия ругают Запад за санкции и кризис продовольствия

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад санкции против России, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал в статье для французского журнала Point обозреватель Николя Баверез.
Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспортных некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения.
"Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России", — подчеркнул Баверез.
Автор публикации пришел к выводу, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.
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"Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран", — отметил обозреватель.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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