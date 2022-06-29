https://ria.ru/20220629/sammit-1799132604.html

Путин подвел итоги Каспийского саммита

Путин подвел итоги Каспийского саммита - РИА Новости, 30.06.2022

Путин подвел итоги Каспийского саммита

На Каспийском саммите лидеры государств озвучили много идей и предложений по направлениям, которые интересны всем странам, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-29T23:01

2022-06-29T23:01

2022-06-30T01:43

владимир путин

в мире

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АШХАБАД, 29 июн — РИА Новости. На Каспийском саммите лидеры государств озвучили много идей и предложений по направлениям, которые интересны всем странам, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в аэропорту Ашхабада по итогам мероприятия.

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, в мире