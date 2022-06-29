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Путин подвел итоги Каспийского саммита - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин подвел итоги Каспийского саммита
Путин подвел итоги Каспийского саммита - РИА Новости, 30.06.2022
Путин подвел итоги Каспийского саммита
На Каспийском саммите лидеры государств озвучили много идей и предложений по направлениям, которые интересны всем странам, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T23:01
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владимир путин
в мире
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АШХАБАД, 29 июн — РИА Новости. На Каспийском саммите лидеры государств озвучили много идей и предложений по направлениям, которые интересны всем странам, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в аэропорту Ашхабада по итогам мероприятия.
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владимир путин, в мире
23:01 29.06.2022 (обновлено: 01:43 30.06.2022)
 
Путин подвел итоги Каспийского саммита

Путин: договорились принять шаги по выстраиванию кооперации в промышленности и технологиях

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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АШХАБАД, 29 июн — РИА Новости. На Каспийском саммите лидеры государств озвучили много идей и предложений по направлениям, которые интересны всем странам, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода в аэропорту Ашхабада по итогам мероприятия.
“Мы договорились о том, что выберем эти приоритетные направления, распределим между собой компетенции, и в соответствии с этими компетенциями предпримем шаги по выстраиванию такой широкой кооперации на основных направлениях, прежде всего в промышленности и высоких технологиях. На мой взгляд очень перспективно, важно и целесообразно уделить этому больше внимания”, — заключил Путин.
 
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