https://ria.ru/20220629/sammit-1799014531.html

Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии

Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии - РИА Новости, 29.06.2022

Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии

Странам каспийского региона целесообразно нарастить возможности по оперативному реагированию на природные и техногенные явления в регионе, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:40

2022-06-29T15:40

2022-06-29T15:40

в мире

россия

каспийское море

владимир путин

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Странам каспийского региона целесообразно нарастить возможности по оперативному реагированию на природные и техногенные явления в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Каспийском саммите в Ашхабаде в среду."Думаю, целесообразно нарастить совместные возможности по оперативному реагированию на природные, техногенные события и явления, которые могут негативно влиять на жизнь и благополучие людей в регионе", - сказал Путин.Он отметил, что Россия стремится вносить существенный вклад в решение проблем, связанных с сохранением биоразнообразия на Каспии. "В частности, ежегодно выпускаем в Каспийское море до 40 млн штук молоди осетровых, благодаря чему свыше 80 процентов так называемого русского осетра сегодня происходит с российских рыболовных заводов", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220629/kaspiy-1799012033.html

россия

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, каспийское море, владимир путин