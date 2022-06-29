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Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии - РИА Новости, 29.06.2022
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Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии
Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии - РИА Новости, 29.06.2022
Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии
Странам каспийского региона целесообразно нарастить возможности по оперативному реагированию на природные и техногенные явления в регионе, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:40
2022-06-29T15:40
в мире
россия
каспийское море
владимир путин
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Странам каспийского региона целесообразно нарастить возможности по оперативному реагированию на природные и техногенные явления в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Каспийском саммите в Ашхабаде в среду."Думаю, целесообразно нарастить совместные возможности по оперативному реагированию на природные, техногенные события и явления, которые могут негативно влиять на жизнь и благополучие людей в регионе", - сказал Путин.Он отметил, что Россия стремится вносить существенный вклад в решение проблем, связанных с сохранением биоразнообразия на Каспии. "В частности, ежегодно выпускаем в Каспийское море до 40 млн штук молоди осетровых, благодаря чему свыше 80 процентов так называемого русского осетра сегодня происходит с российских рыболовных заводов", - сказал Путин.
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в мире, россия, каспийское море, владимир путин
15:40 29.06.2022
 
Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии

Путин призвал нарастить возможности по реагированию на негативные ситуации на Каспии

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНабережная Каспийского моря
Набережная Каспийского моря - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Странам каспийского региона целесообразно нарастить возможности по оперативному реагированию на природные и техногенные явления в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Каспийском саммите в Ашхабаде в среду.
"Думаю, целесообразно нарастить совместные возможности по оперативному реагированию на природные, техногенные события и явления, которые могут негативно влиять на жизнь и благополучие людей в регионе", - сказал Путин.
Он отметил, что Россия стремится вносить существенный вклад в решение проблем, связанных с сохранением биоразнообразия на Каспии. "В частности, ежегодно выпускаем в Каспийское море до 40 млн штук молоди осетровых, благодаря чему свыше 80 процентов так называемого русского осетра сегодня происходит с российских рыболовных заводов", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
15:34
Путин рассказал, в чем залог процветания каспийского региона
 
В миреРоссияКаспийское мореВладимир Путин
 
 
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