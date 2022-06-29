https://ria.ru/20220629/sammit-1799014531.html
Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии
Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии - РИА Новости, 29.06.2022
Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии
Странам каспийского региона целесообразно нарастить возможности по оперативному реагированию на природные и техногенные явления в регионе, заявил президент РФ... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:40
2022-06-29T15:40
2022-06-29T15:40
в мире
россия
каспийское море
владимир путин
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Странам каспийского региона целесообразно нарастить возможности по оперативному реагированию на природные и техногенные явления в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Каспийском саммите в Ашхабаде в среду."Думаю, целесообразно нарастить совместные возможности по оперативному реагированию на природные, техногенные события и явления, которые могут негативно влиять на жизнь и благополучие людей в регионе", - сказал Путин.Он отметил, что Россия стремится вносить существенный вклад в решение проблем, связанных с сохранением биоразнообразия на Каспии. "В частности, ежегодно выпускаем в Каспийское море до 40 млн штук молоди осетровых, благодаря чему свыше 80 процентов так называемого русского осетра сегодня происходит с российских рыболовных заводов", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220629/kaspiy-1799012033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, каспийское море, владимир путин
Путин призвал нарастить возможности по реагированию на ЧС на Каспии
Путин призвал нарастить возможности по реагированию на негативные ситуации на Каспии