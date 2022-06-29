https://ria.ru/20220629/sammit-1798985541.html
Путин отметил важность саммита каспийских государств
Путин отметил важность саммита каспийских государств - РИА Новости, 29.06.2022
Путин отметил важность саммита каспийских государств
Президент России Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:00
2022-06-29T14:00
2022-06-29T14:52
владимир путин
каспийское море
туркмения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798997697_0:419:2896:2048_1920x0_80_0_0_3fee59a53773da1fa0d5e8f59f0a957c.jpg
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии.Путин в среду прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите."Саммит Каспийских государств - это очень важное мероприятие для наших стран, для всего региона. И уверен, что он пройдет с пользой", - сказал российский лидер."В очном формате это, по-моему, чуть ли не первая встреча с начала пандемии", - добавил Путин.
https://ria.ru/20220629/sammit-1798386685.html
каспийское море
туркмения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798997697_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_d2fd6f054b91f178b0f82fc124ff4a41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, каспийское море, туркмения, в мире
14:00 29.06.2022 (обновлено: 14:52 29.06.2022)
Путин отметил важность саммита каспийских государств
Президент Путин назвал саммит каспийских государств важным для всего региона
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии.
Путин в среду прилетел в столицу Туркмении
для участия в Каспийском саммите.
"Саммит Каспийских государств - это очень важное мероприятие для наших стран, для всего региона. И уверен, что он пройдет с пользой", - сказал российский лидер.
"В очном формате это, по-моему, чуть ли не первая встреча с начала пандемии", - добавил Путин.