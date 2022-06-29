https://ria.ru/20220629/sammit-1798985541.html

Путин отметил важность саммита каспийских государств

Путин отметил важность саммита каспийских государств - РИА Новости, 29.06.2022

Путин отметил важность саммита каспийских государств

Президент России Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:00

2022-06-29T14:00

2022-06-29T14:52

владимир путин

каспийское море

туркмения

в мире

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии.Путин в среду прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите."Саммит Каспийских государств - это очень важное мероприятие для наших стран, для всего региона. И уверен, что он пройдет с пользой", - сказал российский лидер."В очном формате это, по-моему, чуть ли не первая встреча с начала пандемии", - добавил Путин.

https://ria.ru/20220629/sammit-1798386685.html

каспийское море

туркмения

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Екатерина Зайцева

владимир путин, каспийское море, туркмения, в мире