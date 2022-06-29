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Путин отметил важность саммита каспийских государств - РИА Новости, 29.06.2022
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Путин отметил важность саммита каспийских государств
Путин отметил важность саммита каспийских государств - РИА Новости, 29.06.2022
Путин отметил важность саммита каспийских государств
Президент России Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:00
2022-06-29T14:52
владимир путин
каспийское море
туркмения
в мире
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии.Путин в среду прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите."Саммит Каспийских государств - это очень важное мероприятие для наших стран, для всего региона. И уверен, что он пройдет с пользой", - сказал российский лидер."В очном формате это, по-моему, чуть ли не первая встреча с начала пандемии", - добавил Путин.
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владимир путин, каспийское море, туркмения, в мире
14:00 29.06.2022 (обновлено: 14:52 29.06.2022)
 
Путин отметил важность саммита каспийских государств

Президент Путин назвал саммит каспийских государств важным для всего региона

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав государств - участников шестого Каспийского саммита в Ашхабаде. 29 июня 2022
Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав государств - участников шестого Каспийского саммита в Ашхабаде. 29 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав государств - участников шестого Каспийского саммита в Ашхабаде. 29 июня 2022
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии.
Путин в среду прилетел в столицу Туркмении для участия в Каспийском саммите.
"Саммит Каспийских государств - это очень важное мероприятие для наших стран, для всего региона. И уверен, что он пройдет с пользой", - сказал российский лидер.
"В очном формате это, по-моему, чуть ли не первая встреча с начала пандемии", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
00:35
Каспийский саммит
 
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