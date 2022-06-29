https://ria.ru/20220629/sammit-1798977599.html

В США заявили о провале саммита G7

В США заявили о провале саммита G7 - РИА Новости, 29.06.2022

В США заявили о провале саммита G7

Саммит G7 в Германии оказался самым неудачным за последние годы, пишет Politico. "Разногласия у сторон есть по всем вопросам", — говорится в публикации. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:33

2022-06-29T13:33

2022-06-29T15:37

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Саммит G7 в Германии оказался самым неудачным за последние годы, пишет Politico. "Разногласия у сторон есть по всем вопросам", — говорится в публикации.Кроме того, когда лидеры стран "Большой семерки" завершили переговоры, оказалось, что они не в состоянии остановить российскую спецоперацию, а также бесконтрольный рост цен. Пока участники саммита хвастались необычным и беспрецедентным единством в подходе к решению этих проблем, предлагаемые инициативы в большинстве случаев выглядели заведомо обреченными на провал и противоречивыми, подчеркивает автор статьи.Коллективный Запад не справляется ни с чем: ни с ситуацией на Украине, ни с проблемой изменения климата, ни с инфляцией, ни с продовольственным кризисом, ни с энергетикой, резюмируется в материале.Саммит G7 проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили намерение снизить зависимость от поставок энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Западные страны продолжают обсуждать различные меры для ограничения доходов России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, саммит g7, германия, великобритания, украина, g7, россия