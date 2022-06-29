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В США заявили о провале саммита G7 - РИА Новости, 29.06.2022
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В США заявили о провале саммита G7
В США заявили о провале саммита G7 - РИА Новости, 29.06.2022
В США заявили о провале саммита G7
Саммит G7 в Германии оказался самым неудачным за последние годы, пишет Politico. "Разногласия у сторон есть по всем вопросам", — говорится в публикации. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:33
2022-06-29T15:37
в мире
саммит g7
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украина
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Саммит G7 в Германии оказался самым неудачным за последние годы, пишет Politico. "Разногласия у сторон есть по всем вопросам", — говорится в публикации.Кроме того, когда лидеры стран "Большой семерки" завершили переговоры, оказалось, что они не в состоянии остановить российскую спецоперацию, а также бесконтрольный рост цен. Пока участники саммита хвастались необычным и беспрецедентным единством в подходе к решению этих проблем, предлагаемые инициативы в большинстве случаев выглядели заведомо обреченными на провал и противоречивыми, подчеркивает автор статьи.Коллективный Запад не справляется ни с чем: ни с ситуацией на Украине, ни с проблемой изменения климата, ни с инфляцией, ни с продовольственным кризисом, ни с энергетикой, резюмируется в материале.Саммит G7 проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили намерение снизить зависимость от поставок энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Западные страны продолжают обсуждать различные меры для ограничения доходов России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, саммит g7, германия, великобритания, украина, g7, россия
13:33 29.06.2022 (обновлено: 15:37 29.06.2022)
 
В США заявили о провале саммита G7

Politico: cаммит G7 стал самым неудачным за последние годы из-за разногласий сторон

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Саммит G7 в Германии оказался самым неудачным за последние годы, пишет Politico.

"Разногласия у сторон есть по всем вопросам", — говорится в публикации.
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Кроме того, когда лидеры стран "Большой семерки" завершили переговоры, оказалось, что они не в состоянии остановить российскую спецоперацию, а также бесконтрольный рост цен. Пока участники саммита хвастались необычным и беспрецедентным единством в подходе к решению этих проблем, предлагаемые инициативы в большинстве случаев выглядели заведомо обреченными на провал и противоречивыми, подчеркивает автор статьи.
"Чего стоит, например, декларируемое ими стремление снизить цены на нефть и газ при одновременном подтверждении цели прекратить использование ископаемого топлива", — обратил внимание он.
Коллективный Запад не справляется ни с чем: ни с ситуацией на Украине, ни с проблемой изменения климата, ни с инфляцией, ни с продовольственным кризисом, ни с энергетикой, резюмируется в материале.
Саммит G7 проходил с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау. Главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии подтвердили намерение снизить зависимость от поставок энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ.
Западные страны продолжают обсуждать различные меры для ограничения доходов России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в нефтяных котировках позволяют Москве даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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