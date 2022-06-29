https://ria.ru/20220629/salat-1798895177.html

Reuters сообщило о "шоке" из-за русского блюда на саммите НАТО

Reuters сообщило о "шоке" из-за русского блюда на саммите НАТО - РИА Новости, 29.06.2022

Reuters сообщило о "шоке" из-за русского блюда на саммите НАТО

Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде, блюда под названием "Картофельный салат... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T04:40

2022-06-29T04:40

2022-06-29T10:33

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде, блюда под названием "Картофельный салат по-русски", сообщает Reuters.Участники мероприятия уточнили, что оно находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене восемь евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез.Авторы статьи отметили, что "русский салат" вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию угрозой для Североатлантического альянса.Во вторник в Мадриде открылся саммит НАТО, на котором, как сообщалось, страны планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности".

https://ria.ru/20220628/madrid-1798881168.html

мадрид

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в мире, мадрид, россия, финляндия, нато, швеция