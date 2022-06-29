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Reuters сообщило о "шоке" из-за русского блюда на саммите НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
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Reuters сообщило о "шоке" из-за русского блюда на саммите НАТО
Reuters сообщило о "шоке" из-за русского блюда на саммите НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
Reuters сообщило о "шоке" из-за русского блюда на саммите НАТО
Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде, блюда под названием "Картофельный салат... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T04:40
2022-06-29T10:33
в мире
мадрид
россия
финляндия
нато
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде, блюда под названием "Картофельный салат по-русски", сообщает Reuters.Участники мероприятия уточнили, что оно находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене восемь евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез.Авторы статьи отметили, что "русский салат" вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию угрозой для Североатлантического альянса.Во вторник в Мадриде открылся саммит НАТО, на котором, как сообщалось, страны планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности".
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в мире, мадрид, россия, финляндия, нато, швеция
04:40 29.06.2022 (обновлено: 10:33 29.06.2022)
 
Reuters сообщило о "шоке" из-за русского блюда на саммите НАТО

Reuters узнало об удивлении западных чиновников русскому салату в меню на саммите НАТО

© Fotolia / Andrew BaydaСервировка стола
Сервировка стола - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Fotolia / Andrew Bayda
Сервировка стола. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде, блюда под названием "Картофельный салат по-русски", сообщает Reuters.
Участники мероприятия уточнили, что оно находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене восемь евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез.
"Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда", — заявил журналист Иньяки Лопес.
Авторы статьи отметили, что "русский салат" вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию угрозой для Североатлантического альянса.
"Однако высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия, и, как сообщается, оно было распродано за пару часов", — говорится в публикации.
Во вторник в Мадриде открылся саммит НАТО, на котором, как сообщалось, страны планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности".
Винные бокалы в ресторане - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 23:22
Стало известно меню ужина для участников саммита НАТО в Мадриде
 
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