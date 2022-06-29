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Reuters сообщило о "шоке" из-за русского блюда на саммите НАТО
Reuters сообщило о "шоке" из-за русского блюда на саммите НАТО - РИА Новости, 29.06.2022
Reuters сообщило о "шоке" из-за русского блюда на саммите НАТО
Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде, блюда под названием "Картофельный салат... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T04:40
2022-06-29T04:40
2022-06-29T10:33
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Западных чиновников и журналистов шокировало появление в меню ресторана, который обслуживает саммит НАТО в Мадриде, блюда под названием "Картофельный салат по-русски", сообщает Reuters.Участники мероприятия уточнили, что оно находилось на верхней строчке меню и предлагалось по цене восемь евро за порцию. В состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез.Авторы статьи отметили, что "русский салат" вызвал недоумение из-за планов участников саммита официально назвать Россию угрозой для Североатлантического альянса.Во вторник в Мадриде открылся саммит НАТО, на котором, как сообщалось, страны планируют принять новую стратегию, где Россия будет обозначена как "непосредственная угроза коллективной безопасности".
https://ria.ru/20220628/madrid-1798881168.html
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в мире, мадрид, россия, финляндия, нато, швеция
04:40 29.06.2022 (обновлено: 10:33 29.06.2022)
Reuters сообщило о "шоке" из-за русского блюда на саммите НАТО
Reuters узнало об удивлении западных чиновников русскому салату в меню на саммите НАТО