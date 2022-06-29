14:21 29.06.2022 (обновлено: 14:43 29.06.2022)
В МИД назвали поведение США посмешищем
Рябков: США в маниакальном упрямстве навредить России выставляют себя на посмешище
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. США в маниакальном упрямстве навредить Москве выставляют себя на посмешище, серьезные люди так себя вести не могут, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В погоне за собственными фантомами, в маниакальном упрямстве навредить Москве они изобретают все новые и новые ограничения. Я думаю, что каждый такой шаг становится, если хотите, даже посмешищем. Потому что серьезные люди не могут себя так вести", - сказал Рябков журналистам. По его словам, США "в некоторых аспектах давно уже рубят сук, на котором сидят, я имею в виду прежде всего роль доллара".
Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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