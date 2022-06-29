https://ria.ru/20220629/rossiya-1798990730.html

В МИД назвали поведение США посмешищем

В МИД назвали поведение США посмешищем - РИА Новости, 29.06.2022

В МИД назвали поведение США посмешищем

США в маниакальном упрямстве навредить Москве выставляют себя на посмешище, серьезные люди так себя вести не могут, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:21

2022-06-29T14:21

2022-06-29T14:43

сергей рябков

россия

сша

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. США в маниакальном упрямстве навредить Москве выставляют себя на посмешище, серьезные люди так себя вести не могут, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В погоне за собственными фантомами, в маниакальном упрямстве навредить Москве они изобретают все новые и новые ограничения. Я думаю, что каждый такой шаг становится, если хотите, даже посмешищем. Потому что серьезные люди не могут себя так вести", - сказал Рябков журналистам. По его словам, США "в некоторых аспектах давно уже рубят сук, на котором сидят, я имею в виду прежде всего роль доллара".Запад ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины. Президент РФ ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220627/ssha-1798233379.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей рябков, россия, сша, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии