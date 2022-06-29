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В "Роскосмосе" рассказали о кибератаке на сайт госкопорации - РИА Новости, 29.06.2022
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В "Роскосмосе" рассказали о кибератаке на сайт госкопорации
В "Роскосмосе" рассказали о кибератаке на сайт госкопорации - РИА Новости, 29.06.2022
В "Роскосмосе" рассказали о кибератаке на сайт госкопорации
DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" не принесла результатов, специалисты её успешно отбили, сообщил в среду руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:29
2022-06-29T14:30
технологии
роскосмос
екатеринбург
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" не принесла результатов, специалисты её успешно отбили, сообщил в среду руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец."IT-специалисты Роскосмоса успешно отбили массированную кибератаку на сайт госкорпорации, начавшуюся после публикации космических снимков "центров принятия решений" стран-членов НАТО. Сайт устойчиво работает. Результата DDoS-атака не имела", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Струговец сообщил, что сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке после публикации космических снимков центров принятия решений Запада. В отличие от ситуации в марте-апреле, атака происходила не из-за рубежа, а из Екатеринбурга.Ранее "Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником "Ресурс-П" из космоса. Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже.
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технологии, роскосмос, екатеринбург, россия
14:29 29.06.2022 (обновлено: 14:30 29.06.2022)
 
В "Роскосмосе" рассказали о кибератаке на сайт госкопорации

Глава пресс-службы Струговец: DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" была успешно отбита

© Fotolia / Niko EndresХакер за компьютером
Хакер за компьютером - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Fotolia / Niko Endres
Хакер за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" не принесла результатов, специалисты её успешно отбили, сообщил в среду руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец.
"IT-специалисты Роскосмоса успешно отбили массированную кибератаку на сайт госкорпорации, начавшуюся после публикации космических снимков "центров принятия решений" стран-членов НАТО. Сайт устойчиво работает. Результата DDoS-атака не имела", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Струговец сообщил, что сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке после публикации космических снимков центров принятия решений Запада. В отличие от ситуации в марте-апреле, атака происходила не из-за рубежа, а из Екатеринбурга.
Ранее "Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником "Ресурс-П" из космоса. Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже.
 
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