https://ria.ru/20220629/roskosmos-1798992197.html
В "Роскосмосе" рассказали о кибератаке на сайт госкопорации
В "Роскосмосе" рассказали о кибератаке на сайт госкопорации - РИА Новости, 29.06.2022
В "Роскосмосе" рассказали о кибератаке на сайт госкопорации
DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" не принесла результатов, специалисты её успешно отбили, сообщил в среду руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:29
2022-06-29T14:29
2022-06-29T14:30
технологии
роскосмос
екатеринбург
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" не принесла результатов, специалисты её успешно отбили, сообщил в среду руководитель пресс-службы госкорпорации Дмитрий Струговец."IT-специалисты Роскосмоса успешно отбили массированную кибератаку на сайт госкорпорации, начавшуюся после публикации космических снимков "центров принятия решений" стран-членов НАТО. Сайт устойчиво работает. Результата DDoS-атака не имела", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее Струговец сообщил, что сайт "Роскосмоса" подвергся DDoS-атаке после публикации космических снимков центров принятия решений Запада. В отличие от ситуации в марте-апреле, атака происходила не из-за рубежа, а из Екатеринбурга.Ранее "Роскосмос" в преддверии саммита НАТО в Мадриде опубликовал снимки центров принятия решений Запада, сделанные спутником "Ресурс-П" из космоса. Госкорпорация также выложила координаты Белого дома и Пентагона в Вашингтоне, министерства обороны Великобритании, Рейхстага и ведомства федерального канцлера в Берлине, а также Елисейского дворца в Париже.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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технологии, роскосмос, екатеринбург, россия
14:29 29.06.2022 (обновлено: 14:30 29.06.2022)
В "Роскосмосе" рассказали о кибератаке на сайт госкопорации
Глава пресс-службы Струговец: DDoS-атака на сайт "Роскосмоса" была успешно отбита