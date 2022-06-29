https://ria.ru/20220629/rezhim-1799051019.html
Правительство сформирует новые параметры работы промышленных кластеров
Правительство сформирует новые параметры работы промышленных кластеров - РИА Новости, 29.06.2022
Правительство сформирует новые параметры работы промышленных кластеров
Правительство разрабатывает новые льготные параметры работы промышленных кластеров для стимулирования инвестиций в наукоемкие производства, закончит к осени... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:05
2022-06-29T17:05
2022-06-29T17:05
экономика
технологии
владимир путин
россия
владимирская область
александровское
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
петербургский международный экономический форум (фонд)
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КИРЖАЧ (Владимирская обл), 29 июн - РИА Новости. Правительство разрабатывает новые льготные параметры работы промышленных кластеров для стимулирования инвестиций в наукоемкие производства, закончит к осени этого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, попросил правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров - он должен заработать с 1 января, производители должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых.Среди мер, которые необходимо предпринять для развития в России наукоемких производств, глава правительства назвал обеспечение гарантированного спроса на новые технологии и непрерывного финансирования в течение 7-10 лет. Ещё один блок мер связан с преференциальными налоговыми режимами и специальным режимом администрирования."Далее будет создана матрица спроса, за которую будет отвечать Минпромторг, которая даст возможность сформировать тот самый заказ. Я думаю, что это может помочь вложить средства в наукоемкие и сложные производства", - добавил глава кабмина.Премьера в ходе его визита во Владимирскую область также попросили ускорить вхождение технопарка" ИКСЭл", который объединяет российских производителей климатического оборудования, в реестр Минпромторга, чтобы у его резидентов была возможность рассчитывать на льготное финансирование."Надо просто ускорить процесс подачи заявки. Если все в порядке с документами, Денис Валентинович (Мантуров, глава Минпромторга), думаю, поддержит", - отреагировал Мишустин."У меня не вызывает сомнений, что то, что вы сейчас здесь показывали, для кластера будет отличным подспорьем, и коллеги найдут поставщиков и для робототехники, и для контроллеров, и для производства элементов электроники. Нужно промышленную кооперацию в этой зоне вести", - добавил он.Главе правительства также рассказали о планах по созданию Особой экономической зоны "Владимир - ИКСЭл", которая объединит производственные площадки в Киржачском, Александровском и Кольчугинском районах.
https://ria.ru/20220629/predpriyatiya-1798944144.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, технологии, владимир путин, россия, владимирская область, александровское, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), петербургский международный экономический форум (фонд)
Правительство сформирует новые параметры работы промышленных кластеров
Мишустин рассказал о создании новых льготных параметров работы промышленных кластеров
КИРЖАЧ (Владимирская обл), 29 июн - РИА Новости. Правительство разрабатывает новые льготные параметры работы промышленных кластеров для стимулирования инвестиций в наукоемкие производства, закончит к осени этого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее президент РФ Владимир Путин
, выступая на ПМЭФ
, попросил правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров - он должен заработать с 1 января, производители должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых.
"Президент сказал на ПМЭФ, что мы должны сформировать три ключевых направления в стимулировании инвестиций, в том числе в наукоемкое, сложное производство... Такой режим мы прорабатываем. Мы его к осени будем заканчивать, к этому еще и промышленная ипотека добавится", - сказал Мишустин в ходе общения с резидентами технопарка "ИКСЭл" во Владимирской области.
Среди мер, которые необходимо предпринять для развития в России наукоемких производств, глава правительства назвал обеспечение гарантированного спроса на новые технологии и непрерывного финансирования в течение 7-10 лет. Ещё один блок мер связан с преференциальными налоговыми режимами и специальным режимом администрирования.
"Далее будет создана матрица спроса, за которую будет отвечать Минпромторг
, которая даст возможность сформировать тот самый заказ. Я думаю, что это может помочь вложить средства в наукоемкие и сложные производства", - добавил глава кабмина.
Премьера в ходе его визита во Владимирскую область
также попросили ускорить вхождение технопарка" ИКСЭл", который объединяет российских производителей климатического оборудования, в реестр Минпромторга, чтобы у его резидентов была возможность рассчитывать на льготное финансирование.
"Надо просто ускорить процесс подачи заявки. Если все в порядке с документами, Денис Валентинович (Мантуров, глава Минпромторга), думаю, поддержит", - отреагировал Мишустин.
"У меня не вызывает сомнений, что то, что вы сейчас здесь показывали, для кластера будет отличным подспорьем, и коллеги найдут поставщиков и для робототехники, и для контроллеров, и для производства элементов электроники. Нужно промышленную кооперацию в этой зоне вести", - добавил он.
Главе правительства также рассказали о планах по созданию Особой экономической зоны "Владимир - ИКСЭл", которая объединит производственные площадки в Киржачском, Александровском
и Кольчугинском районах
.