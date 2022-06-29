https://ria.ru/20220629/rezhim-1799051019.html

Правительство сформирует новые параметры работы промышленных кластеров

Правительство сформирует новые параметры работы промышленных кластеров - РИА Новости, 29.06.2022

Правительство сформирует новые параметры работы промышленных кластеров

Правительство разрабатывает новые льготные параметры работы промышленных кластеров для стимулирования инвестиций в наукоемкие производства, закончит к осени... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:05

2022-06-29T17:05

2022-06-29T17:05

экономика

технологии

владимир путин

россия

владимирская область

александровское

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

петербургский международный экономический форум (фонд)

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КИРЖАЧ (Владимирская обл), 29 июн - РИА Новости. Правительство разрабатывает новые льготные параметры работы промышленных кластеров для стимулирования инвестиций в наукоемкие производства, закончит к осени этого года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ПМЭФ, попросил правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров - он должен заработать с 1 января, производители должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых.Среди мер, которые необходимо предпринять для развития в России наукоемких производств, глава правительства назвал обеспечение гарантированного спроса на новые технологии и непрерывного финансирования в течение 7-10 лет. Ещё один блок мер связан с преференциальными налоговыми режимами и специальным режимом администрирования."Далее будет создана матрица спроса, за которую будет отвечать Минпромторг, которая даст возможность сформировать тот самый заказ. Я думаю, что это может помочь вложить средства в наукоемкие и сложные производства", - добавил глава кабмина.Премьера в ходе его визита во Владимирскую область также попросили ускорить вхождение технопарка" ИКСЭл", который объединяет российских производителей климатического оборудования, в реестр Минпромторга, чтобы у его резидентов была возможность рассчитывать на льготное финансирование."Надо просто ускорить процесс подачи заявки. Если все в порядке с документами, Денис Валентинович (Мантуров, глава Минпромторга), думаю, поддержит", - отреагировал Мишустин."У меня не вызывает сомнений, что то, что вы сейчас здесь показывали, для кластера будет отличным подспорьем, и коллеги найдут поставщиков и для робототехники, и для контроллеров, и для производства элементов электроники. Нужно промышленную кооперацию в этой зоне вести", - добавил он.Главе правительства также рассказали о планах по созданию Особой экономической зоны "Владимир - ИКСЭл", которая объединит производственные площадки в Киржачском, Александровском и Кольчугинском районах.

https://ria.ru/20220629/predpriyatiya-1798944144.html

россия

владимирская область

александровское

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экономика, технологии, владимир путин, россия, владимирская область, александровское, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), петербургский международный экономический форум (фонд)