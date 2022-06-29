https://ria.ru/20220629/reysy-1799102366.html
Red Wings начала выполнять рейсы из Казани в Алма-Ату
Red Wings начала выполнять рейсы из Казани в Алма-Ату - РИА Новости, 29.06.2022
Red Wings начала выполнять рейсы из Казани в Алма-Ату
Авиакомпания Red Wings выполнила первые полеты из Казани в Алма-Ату и обратно, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:35
2022-06-29T19:35
2022-06-29T19:40
экономика
рустам минниханов
казань
алма-ата
казахстан
sukhoi superjet
red wings airlines
республика татарстан
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КАЗАНЬ, 29 июн – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings выполнила первые полеты из Казани в Алма-Ату и обратно, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана."Авиакомпания Red Wings выполнила первые полеты по направлениям Казань – Алма-Ата и Алма-Ата – Казань. На первом рейсе из Казани улетели 94 пассажира, из Алма-Аты перелет совершили 89 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что на данном направлении используются современные самолеты SSJ100 вместимостью 100 кресел.Вторые рейсы между Казанью и Алма-Атой планируется выполнить в ближайшее воскресенье. Ожидается, что и их загрузка в обоих направлениях будет близка к 100%. В летнем расписании данные рейсы планируется выполнять раз в неделю: вылет из Казани – по воскресеньям в 17.25, из Алма-Аты – в 00.55 следующего дня.Как отмечает авиакомпания Red Wings, Алма-Ата является крупнейшим, самым развитым и интересным для делового и рекреационного туризма городом Казахстана, а Казань – один из самых привлекательных и динамичных региональных городов России. Поэтому новое направление обещает быть востребованным жителями как Татарстана, так и Казахстана.Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркивал, что Казахстан является одним из ведущих зарубежных партнеров республики, и авиационное сообщение между городами Татарстана и Казахстана – очень важный элемент развития двустороннего сотрудничества.
https://ria.ru/20220628/uzbekistan-1798741952.html
https://ria.ru/20220629/aviakompanii-1798918420.html
казань
алма-ата
казахстан
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экономика, рустам минниханов, казань, алма-ата, казахстан, sukhoi superjet, red wings airlines, новости компаний - экономика, россия, республика татарстан (татарстан)
19:35 29.06.2022 (обновлено: 19:40 29.06.2022)
Red Wings начала выполнять рейсы из Казани в Алма-Ату
Авиакомпания Red Wings начала выполнять полеты из Казани в Алма-Ату и обратно