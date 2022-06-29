https://ria.ru/20220629/reforma-1798972534.html

Вологодские депутаты обсудили варианты совершенствования "мусорной" реформы

Вологодские депутаты обсудили варианты совершенствования "мусорной" реформы - РИА Новости, 29.06.2022

Вологодские депутаты обсудили варианты совершенствования "мусорной" реформы

Депутаты Заксобрания Вологодской области направят в профильные федеральные ведомства предложения по совершенствованию работы региональных операторов по... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:15

2022-06-29T13:15

2022-06-29T13:15

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

общество

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570675333_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_9fd6f12816c88bb4460f1ee9044db9e2.jpg

ВОЛОГДА, 29 июн – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области направят в профильные федеральные ведомства предложения по совершенствованию работы региональных операторов по обращению с ТКО, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.Предложения будут сформулированы по итогам заслушанного депутатами публичного отчета региональных операторов.Как отметил Луценко, реформа системы обращения с ТКО проходит на Вологодчине, как и по всей стране, с января 2019 года, однако тема остается резонансной."В органы государственной власти поступает более тысячи обращений граждан по поводу вывоза мусора. Среди озвученных - проблема так называемых двойных начислений. Кроме того, выявлено недостаточное информирование граждан по проблемным вопросам. Это вызывает недовольство людей, ведет к социальной напряженности", - привели в пресс-службе Заксобрания слова Луценко.По мнению главы комитета по экологии и природопользованию Заксобрания Людмилы Гусевой, среди вопросов, которые задают граждане, немало тех, которые не требуют изменения законодательства."Как правило, это системные вопросы, связанные с непосредственной деятельностью региональных операторов. Первое место среди обращений граждан занимают жалобы на несвоевременный вывоз мусора. Готовясь к сегодняшнему заседанию, мы запросили в вологодском Управлении Роспотребнадзора информацию о выявленных нарушениях в 2020 - 2021 годах. Согласно этим данным за последние два года было проведено 8 проверок по обращениям граждан. В том числе выявлены нарушения, связанные с периодичностью вывоза мусора. Второе место по актуальности занимает вопрос платы за вывоз коммунальных отходов", - пояснила депутат.Кроме того, депутаты интересовались экономическим эффектом от внедрения раздельного сбора отходов, кредиторской задолженностью регоператоров, наличием прибыли от переработки мусора."Предлагаю учесть в тарифах возврат сырья, которое возвращается в производство. Сейчас это доход регоператоров, который не учитывается. Кроме того, необходимо внедрять современные средства фиксации, которые позволили бы контролировать движение мусоровозов, наполняемость полигонов и так далее. Необходимо заниматься проверкой финансово-хозяйственной деятельности регоператоров. Они занимаются не просто бизнесом, а оказывают социально значимую услугу, стоимость которой должна быть прозрачна до копейки", - озвучил предложения принявший участие в заседании депутат Госудумы от Вологодской области Алексей Канаев.В свою очередь, отметили представители регоператоров, одна из проблем в реализации реформы – работа системы ГИС ЖКХ."Мы не получаем актуальную информацию о гражданах. Поэтому бывают случаи начисления платы на умерших людей, мы их не видим. Мы не получаем данных о том, что люди меняют место жительства. Кроме того существуют еще и, так называемые, "белые пятна". Это незарегистрированные строения, в которых живут люди. Только в Кирилловском районе порядка 250 таких домов. Отсюда и переполненные мусорные площадки", - цитируются в сообщении слова директора по обращению с отходами ООО "Чистый след" Сергея Телушкина.По словам регоператоров, сложным также остается вопрос по работе с юридическими лицами, которые не спешат заключать договоры на вывоз мусора."Обсуждение показало, что у региональных операторов есть множество вопросов, которые требуют решения. Есть претензии к работе ГИС ЖКХ, вопросы по территориальной схеме. Кроме того, на законодательном уровне важно отрегулировать проблему с двойными начислениями. Есть серьезные претензии по работе регоператоров с обращениями граждан. Предложения, которые мы обсудили сегодня, будут проанализированы, обобщены и направлены в профильные ведомства, в том числе, и на федеральном уровне ", - резюмировал Луценко.

https://ria.ru/20220526/tko-1790810803.html

https://ria.ru/20211011/musor-1754096147.html

https://ria.ru/20220610/oplata-1794569876.html

вологодская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, общество, жкх