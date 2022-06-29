https://ria.ru/20220629/reforma-1798972534.html
Вологодские депутаты обсудили варианты совершенствования "мусорной" реформы
Вологодские депутаты обсудили варианты совершенствования "мусорной" реформы - РИА Новости, 29.06.2022
Вологодские депутаты обсудили варианты совершенствования "мусорной" реформы
Депутаты Заксобрания Вологодской области направят в профильные федеральные ведомства предложения по совершенствованию работы региональных операторов по... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:15
2022-06-29T13:15
2022-06-29T13:15
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
общество
жкх
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ВОЛОГДА, 29 июн – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области направят в профильные федеральные ведомства предложения по совершенствованию работы региональных операторов по обращению с ТКО, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.Предложения будут сформулированы по итогам заслушанного депутатами публичного отчета региональных операторов.Как отметил Луценко, реформа системы обращения с ТКО проходит на Вологодчине, как и по всей стране, с января 2019 года, однако тема остается резонансной."В органы государственной власти поступает более тысячи обращений граждан по поводу вывоза мусора. Среди озвученных - проблема так называемых двойных начислений. Кроме того, выявлено недостаточное информирование граждан по проблемным вопросам. Это вызывает недовольство людей, ведет к социальной напряженности", - привели в пресс-службе Заксобрания слова Луценко.По мнению главы комитета по экологии и природопользованию Заксобрания Людмилы Гусевой, среди вопросов, которые задают граждане, немало тех, которые не требуют изменения законодательства."Как правило, это системные вопросы, связанные с непосредственной деятельностью региональных операторов. Первое место среди обращений граждан занимают жалобы на несвоевременный вывоз мусора. Готовясь к сегодняшнему заседанию, мы запросили в вологодском Управлении Роспотребнадзора информацию о выявленных нарушениях в 2020 - 2021 годах. Согласно этим данным за последние два года было проведено 8 проверок по обращениям граждан. В том числе выявлены нарушения, связанные с периодичностью вывоза мусора. Второе место по актуальности занимает вопрос платы за вывоз коммунальных отходов", - пояснила депутат.Кроме того, депутаты интересовались экономическим эффектом от внедрения раздельного сбора отходов, кредиторской задолженностью регоператоров, наличием прибыли от переработки мусора."Предлагаю учесть в тарифах возврат сырья, которое возвращается в производство. Сейчас это доход регоператоров, который не учитывается. Кроме того, необходимо внедрять современные средства фиксации, которые позволили бы контролировать движение мусоровозов, наполняемость полигонов и так далее. Необходимо заниматься проверкой финансово-хозяйственной деятельности регоператоров. Они занимаются не просто бизнесом, а оказывают социально значимую услугу, стоимость которой должна быть прозрачна до копейки", - озвучил предложения принявший участие в заседании депутат Госудумы от Вологодской области Алексей Канаев.В свою очередь, отметили представители регоператоров, одна из проблем в реализации реформы – работа системы ГИС ЖКХ."Мы не получаем актуальную информацию о гражданах. Поэтому бывают случаи начисления платы на умерших людей, мы их не видим. Мы не получаем данных о том, что люди меняют место жительства. Кроме того существуют еще и, так называемые, "белые пятна". Это незарегистрированные строения, в которых живут люди. Только в Кирилловском районе порядка 250 таких домов. Отсюда и переполненные мусорные площадки", - цитируются в сообщении слова директора по обращению с отходами ООО "Чистый след" Сергея Телушкина.По словам регоператоров, сложным также остается вопрос по работе с юридическими лицами, которые не спешат заключать договоры на вывоз мусора."Обсуждение показало, что у региональных операторов есть множество вопросов, которые требуют решения. Есть претензии к работе ГИС ЖКХ, вопросы по территориальной схеме. Кроме того, на законодательном уровне важно отрегулировать проблему с двойными начислениями. Есть серьезные претензии по работе регоператоров с обращениями граждан. Предложения, которые мы обсудили сегодня, будут проанализированы, обобщены и направлены в профильные ведомства, в том числе, и на федеральном уровне ", - резюмировал Луценко.
https://ria.ru/20220526/tko-1790810803.html
https://ria.ru/20211011/musor-1754096147.html
https://ria.ru/20220610/oplata-1794569876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, общество, жкх
ВОЛОГДА, 29 июн – РИА Новости. Депутаты Заксобрания Вологодской области направят в профильные федеральные ведомства предложения по совершенствованию работы региональных операторов по обращению с ТКО, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.
Предложения будут сформулированы по итогам заслушанного депутатами публичного отчета региональных операторов.
Как отметил Луценко, реформа системы обращения с ТКО проходит на Вологодчине, как и по всей стране, с января 2019 года, однако тема остается резонансной.
"В органы государственной власти поступает более тысячи обращений граждан по поводу вывоза мусора. Среди озвученных - проблема так называемых двойных начислений. Кроме того, выявлено недостаточное информирование граждан по проблемным вопросам. Это вызывает недовольство людей, ведет к социальной напряженности", - привели в пресс-службе Заксобрания слова Луценко.
По мнению главы комитета по экологии и природопользованию Заксобрания Людмилы Гусевой, среди вопросов, которые задают граждане, немало тех, которые не требуют изменения законодательства.
"Как правило, это системные вопросы, связанные с непосредственной деятельностью региональных операторов. Первое место среди обращений граждан занимают жалобы на несвоевременный вывоз мусора. Готовясь к сегодняшнему заседанию, мы запросили в вологодском Управлении Роспотребнадзора
информацию о выявленных нарушениях в 2020 - 2021 годах. Согласно этим данным за последние два года было проведено 8 проверок по обращениям граждан. В том числе выявлены нарушения, связанные с периодичностью вывоза мусора. Второе место по актуальности занимает вопрос платы за вывоз коммунальных отходов", - пояснила депутат.
Кроме того, депутаты интересовались экономическим эффектом от внедрения раздельного сбора отходов, кредиторской задолженностью регоператоров, наличием прибыли от переработки мусора.
"Предлагаю учесть в тарифах возврат сырья, которое возвращается в производство. Сейчас это доход регоператоров, который не учитывается. Кроме того, необходимо внедрять современные средства фиксации, которые позволили бы контролировать движение мусоровозов, наполняемость полигонов и так далее. Необходимо заниматься проверкой финансово-хозяйственной деятельности регоператоров. Они занимаются не просто бизнесом, а оказывают социально значимую услугу, стоимость которой должна быть прозрачна до копейки", - озвучил предложения принявший участие в заседании депутат Госудумы от Вологодской области
Алексей Канаев.
В свою очередь, отметили представители регоператоров, одна из проблем в реализации реформы – работа системы ГИС ЖКХ.
"Мы не получаем актуальную информацию о гражданах. Поэтому бывают случаи начисления платы на умерших людей, мы их не видим. Мы не получаем данных о том, что люди меняют место жительства. Кроме того существуют еще и, так называемые, "белые пятна". Это незарегистрированные строения, в которых живут люди. Только в Кирилловском районе
порядка 250 таких домов. Отсюда и переполненные мусорные площадки", - цитируются в сообщении слова директора по обращению с отходами ООО "Чистый след" Сергея Телушкина.
По словам регоператоров, сложным также остается вопрос по работе с юридическими лицами, которые не спешат заключать договоры на вывоз мусора.
"Обсуждение показало, что у региональных операторов есть множество вопросов, которые требуют решения. Есть претензии к работе ГИС ЖКХ, вопросы по территориальной схеме. Кроме того, на законодательном уровне важно отрегулировать проблему с двойными начислениями. Есть серьезные претензии по работе регоператоров с обращениями граждан. Предложения, которые мы обсудили сегодня, будут проанализированы, обобщены и направлены в профильные ведомства, в том числе, и на федеральном уровне ", - резюмировал Луценко.