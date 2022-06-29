https://ria.ru/20220629/referendum-1798915706.html
В Херсонской области готовят референдум о вхождении в состав России
В Херсонской области готовят референдум о вхождении в состав России - РИА Новости, 29.06.2022
В Херсонской области готовят референдум о вхождении в состав России
Херсонская область ведет подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:06
2022-06-29T10:06
2022-06-29T10:06
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
запорожская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Херсонская область ведет подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее он заявлял РИА Новости, что референдум о вхождении в состав России планируется осенью."Да, мы готовимся к референдуму и мы его проведем. Как ни странно, Херсонская область примет решение присоединиться к РФ, станет полноценным субъектом", - сказал Стремоусов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , запорожская область, в мире
В Херсонской области готовят референдум о вхождении в состав России
Херсонская область готовится к проведению референдума о вхождении в состав России