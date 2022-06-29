https://ria.ru/20220629/referendum-1798915706.html

В Херсонской области готовят референдум о вхождении в состав России

В Херсонской области готовят референдум о вхождении в состав России - РИА Новости, 29.06.2022

В Херсонской области готовят референдум о вхождении в состав России

Херсонская область ведет подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:06

2022-06-29T10:06

2022-06-29T10:06

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

запорожская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Херсонская область ведет подготовку к проведению референдума о вхождении в состав России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее он заявлял РИА Новости, что референдум о вхождении в состав России планируется осенью."Да, мы готовимся к референдуму и мы его проведем. Как ни странно, Херсонская область примет решение присоединиться к РФ, станет полноценным субъектом", - сказал Стремоусов в своем Telegram-канале.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220629/gruppa-1798896074.html

россия

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , запорожская область, в мире