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СБУ вынуждали жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора разведданных

СБУ вынуждали жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора разведданных - РИА Новости, 29.06.2022

СБУ вынуждали жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора разведданных

Жительница поселка на границе Херсонской и Николаевской областей рассказала РИА Новости, что по указанию сотрудника украинских спецслужб выходила в прифронтовую РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T07:57

2022-06-29T07:57

2022-06-29T09:37

специальная военная операция на украине

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служба безопасности украины

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ХЕРСОН, 29 июн — РИА Новости. Жительница поселка на границе Херсонской и Николаевской областей рассказала РИА Новости, что по указанию сотрудника украинских спецслужб выходила в прифронтовую зону с сыном, которому еще не исполнилось и двух лет, для сбора данных о расположении российских военных за вознаграждение в полторы тысячи гривен (около трех тысяч рублей).По словам собеседницы агентства, с сотрудником СБУ она встречалась неоднократно. "Я просто хотела заработать денег. У нас была связь, я звонила ему — и как он мне эту фразу (условную) сказал: "Сестра умирает надо срочно ехать в Николаев", я пошла", — пояснила она подробности взаимодействия с украинскими силовиками.Она также рассказала агентству, что исходила из того, что возраст сына очень маленький и он в будущем никогда не узнает, что родная мать его подвергала смертельной опасности ради денежной выгоды. При этом, по словам женщины, российские военные в Херсоне в один из дней, увидев ее с мужем, когда те не успели получить гуманитарную помощь, подозвали их и дали два мешка с продуктами, детским питанием и подгузниками. Однако даже такое обращение с российской стороны не привело ее к мысли отказаться от возможности заработать денег, подвергая смертельной опасности сына.Ребенок на данный момент находится у российских военных, ему оказывается все возможное внимание и помощь. Один из бойцов признался РИА Новости, что за несколько дней мальчик стал родным для полка и бойцы делают все возможное, чтобы он не ощущал недостатка внимания. Помимо питания, средств гигиены и подгузников российские военные привезли для малыша целый микроавтобус с игрушками.

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"Сказал, чтобы шла с ребенком на Николаев" – жительница Херсона о сборе данных для СБУ "Сказал, чтобы шла с ребенком на Николаев" – жительница Херсона о сборе данных для СБУ 2022-06-29T07:57 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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