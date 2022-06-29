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СБУ вынуждали жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора разведданных - РИА Новости, 29.06.2022
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СБУ вынуждали жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора разведданных
СБУ вынуждали жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора разведданных - РИА Новости, 29.06.2022
СБУ вынуждали жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора разведданных
Жительница поселка на границе Херсонской и Николаевской областей рассказала РИА Новости, что по указанию сотрудника украинских спецслужб выходила в прифронтовую РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T07:57
2022-06-29T09:37
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
в мире
служба безопасности украины
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ХЕРСОН, 29 июн — РИА Новости. Жительница поселка на границе Херсонской и Николаевской областей рассказала РИА Новости, что по указанию сотрудника украинских спецслужб выходила в прифронтовую зону с сыном, которому еще не исполнилось и двух лет, для сбора данных о расположении российских военных за вознаграждение в полторы тысячи гривен (около трех тысяч рублей).По словам собеседницы агентства, с сотрудником СБУ она встречалась неоднократно. "Я просто хотела заработать денег. У нас была связь, я звонила ему — и как он мне эту фразу (условную) сказал: "Сестра умирает надо срочно ехать в Николаев", я пошла", — пояснила она подробности взаимодействия с украинскими силовиками.Она также рассказала агентству, что исходила из того, что возраст сына очень маленький и он в будущем никогда не узнает, что родная мать его подвергала смертельной опасности ради денежной выгоды. При этом, по словам женщины, российские военные в Херсоне в один из дней, увидев ее с мужем, когда те не успели получить гуманитарную помощь, подозвали их и дали два мешка с продуктами, детским питанием и подгузниками. Однако даже такое обращение с российской стороны не привело ее к мысли отказаться от возможности заработать денег, подвергая смертельной опасности сына.Ребенок на данный момент находится у российских военных, ему оказывается все возможное внимание и помощь. Один из бойцов признался РИА Новости, что за несколько дней мальчик стал родным для полка и бойцы делают все возможное, чтобы он не ощущал недостатка внимания. Помимо питания, средств гигиены и подгузников российские военные привезли для малыша целый микроавтобус с игрушками.
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Сказал, чтобы шла с ребенком на Николаев" – жительница Херсона о сборе данных для СБУ
"Сказал, чтобы шла с ребенком на Николаев" – жительница Херсона о сборе данных для СБУ
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херсон, херсонская область , в мире, служба безопасности украины
07:57 29.06.2022 (обновлено: 09:37 29.06.2022)
 
СБУ вынуждали жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора разведданных

Сотрудник СБУ вынуждал жительницу Херсона рисковать ребенком для сбора разведданных

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ХЕРСОН, 29 июн — РИА Новости. Жительница поселка на границе Херсонской и Николаевской областей рассказала РИА Новости, что по указанию сотрудника украинских спецслужб выходила в прифронтовую зону с сыном, которому еще не исполнилось и двух лет, для сбора данных о расположении российских военных за вознаграждение в полторы тысячи гривен (около трех тысяч рублей).
"Сотрудник СБУ по имени Иван сказал, чтобы я шла с ребенком на Николаев, чтобы не привлекать внимания. Спрашивал, где я видела русскую технику — в какой посадке. Я ему объяснила, он мне показал карту, я ему показала посадки. И он мне за это дал полторы тысячи", — рассказала женщина после задержания российскими военными рядом с одной из передовых позиций.
По словам собеседницы агентства, с сотрудником СБУ она встречалась неоднократно. "Я просто хотела заработать денег. У нас была связь, я звонила ему — и как он мне эту фразу (условную) сказал: "Сестра умирает надо срочно ехать в Николаев", я пошла", — пояснила она подробности взаимодействия с украинскими силовиками.
Она также рассказала агентству, что исходила из того, что возраст сына очень маленький и он в будущем никогда не узнает, что родная мать его подвергала смертельной опасности ради денежной выгоды. При этом, по словам женщины, российские военные в Херсоне в один из дней, увидев ее с мужем, когда те не успели получить гуманитарную помощь, подозвали их и дали два мешка с продуктами, детским питанием и подгузниками. Однако даже такое обращение с российской стороны не привело ее к мысли отказаться от возможности заработать денег, подвергая смертельной опасности сына.
Ребенок на данный момент находится у российских военных, ему оказывается все возможное внимание и помощь. Один из бойцов признался РИА Новости, что за несколько дней мальчик стал родным для полка и бойцы делают все возможное, чтобы он не ощущал недостатка внимания. Помимо питания, средств гигиены и подгузников российские военные привезли для малыша целый микроавтобус с игрушками.
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