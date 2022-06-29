07:05 29.06.2022 (обновлено: 12:56 29.06.2022)
Нарышкин рассказал, как происходит награждение разведчиков-нелегалов
Нарышкин: результаты российских разведчиков-нелегалов не указывают в наградных документах
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Конкретные результаты работы российских разведчиков-нелегалов для сохранения секретности не упоминают даже в наградных документах, рассказал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Но награждения обычно оформляются закрытыми указами, без опубликования в СМИ, вручение наград происходит в узком кругу, добавил он.
"Вне cлужбы наши сотрудники особого резерва никогда не надевают своих орденов и медалей. Но это лишь небольшие издержки профессии, девизом которой служат слова "Без права на славу, во славу державы. <...> При этом конкретные достижения в работе наших разведчиков-нелегалов, как правило, не упоминаются даже в наградных документах на них. Там мы часто можем увидеть стандартные фразы типа "за выполнение специальных заданий за рубежом", — подчеркнул директор СВР.
Вся конкретика остается достоянием оперативных дел нелегалов, и доступ к этим документам имеют очень немногие сотрудники, заключил он.
Управление "С" СВР 28 июня отметило вековой юбилей. Нелегалом называют разведчика, работающего в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Он действует в соответствии со специально разработанной до мельчайших деталей легендой — биографией фактически другого человека. Как заявил глава СВР, немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", как нелегальная разведка.
В разное время были обнародованы имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности Родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.
В последние годы рассекретили еще нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов, в их числе Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.