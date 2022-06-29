https://ria.ru/20220629/pvo-1799099571.html

Аксенов заявил, что системы ПВО перехватывают угрожающие Крыму ракеты

Аксенов заявил, что системы ПВО перехватывают угрожающие Крыму ракеты - РИА Новости, 29.06.2022

Аксенов заявил, что системы ПВО перехватывают угрожающие Крыму ракеты

Перехват ракет, которые украинские войска запускают по Крыму, происходит в основном в Херсонской области силами российской противовоздушной обороны, полуостров... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:27

2022-06-29T19:27

2022-06-29T19:27

специальная военная операция на украине

космос - риа наука

херсонская область

республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Перехват ракет, которые украинские войска запускают по Крыму, происходит в основном в Херсонской области силами российской противовоздушной обороны, полуостров максимально прикрыт, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что вооружения, поставляемые украинским войскам странами Запада, по дальности могут достать территорию полуострова, но российские системы ПВО работают эффективно."У нас передовая в Херсонской области находится, и там, на передовой, происходит основной перехват. Считаю, что все возможные варианты развития событий предусмотрены и нам ничего не должно угрожать", - сказал Аксенов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

республика крым

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космос - риа наука, херсонская область , республика крым, ситуация в днр и лнр