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Аксенов заявил, что системы ПВО перехватывают угрожающие Крыму ракеты - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/pvo-1799099571.html
Аксенов заявил, что системы ПВО перехватывают угрожающие Крыму ракеты
Аксенов заявил, что системы ПВО перехватывают угрожающие Крыму ракеты - РИА Новости, 29.06.2022
Аксенов заявил, что системы ПВО перехватывают угрожающие Крыму ракеты
Перехват ракет, которые украинские войска запускают по Крыму, происходит в основном в Херсонской области силами российской противовоздушной обороны, полуостров... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:27
2022-06-29T19:27
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
херсонская область
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Перехват ракет, которые украинские войска запускают по Крыму, происходит в основном в Херсонской области силами российской противовоздушной обороны, полуостров максимально прикрыт, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что вооружения, поставляемые украинским войскам странами Запада, по дальности могут достать территорию полуострова, но российские системы ПВО работают эффективно."У нас передовая в Херсонской области находится, и там, на передовой, происходит основной перехват. Считаю, что все возможные варианты развития событий предусмотрены и нам ничего не должно угрожать", - сказал Аксенов.
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херсонская область
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космос - риа наука, херсонская область , республика крым, ситуация в днр и лнр
19:27 29.06.2022
 
Аксенов заявил, что системы ПВО перехватывают угрожающие Крыму ракеты

Глава Крыма Аксенов: ПВО перехватывает угрожающие Крыму ракеты в Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Перехват ракет, которые украинские войска запускают по Крыму, происходит в основном в Херсонской области силами российской противовоздушной обороны, полуостров максимально прикрыт, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Я с коллегами из министерства обороны общаюсь ежедневно. Что касается сил и средств – достаточно. И физически, и по протоколам, чтобы обеспечить безопасность Республики Крым… Когда идут военные действия, все может быть, но сделано для прикрытия республики сегодня максимум", - сказал Аксенов в эфире "Спутника в Крыму".
Он добавил, что вооружения, поставляемые украинским войскам странами Запада, по дальности могут достать территорию полуострова, но российские системы ПВО работают эффективно.
"У нас передовая в Херсонской области находится, и там, на передовой, происходит основной перехват. Считаю, что все возможные варианты развития событий предусмотрены и нам ничего не должно угрожать", - сказал Аксенов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаХерсонская областьРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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