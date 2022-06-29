https://ria.ru/20220629/pvo-1799099571.html
Аксенов заявил, что системы ПВО перехватывают угрожающие Крыму ракеты
Аксенов заявил, что системы ПВО перехватывают угрожающие Крыму ракеты - РИА Новости, 29.06.2022
Аксенов заявил, что системы ПВО перехватывают угрожающие Крыму ракеты
Перехват ракет, которые украинские войска запускают по Крыму, происходит в основном в Херсонской области силами российской противовоздушной обороны, полуостров... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:27
2022-06-29T19:27
2022-06-29T19:27
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
херсонская область
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Перехват ракет, которые украинские войска запускают по Крыму, происходит в основном в Херсонской области силами российской противовоздушной обороны, полуостров максимально прикрыт, заявил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что вооружения, поставляемые украинским войскам странами Запада, по дальности могут достать территорию полуострова, но российские системы ПВО работают эффективно."У нас передовая в Херсонской области находится, и там, на передовой, происходит основной перехват. Считаю, что все возможные варианты развития событий предусмотрены и нам ничего не должно угрожать", - сказал Аксенов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, херсонская область , республика крым, ситуация в днр и лнр
Аксенов заявил, что системы ПВО перехватывают угрожающие Крыму ракеты
Глава Крыма Аксенов: ПВО перехватывает угрожающие Крыму ракеты в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Перехват ракет, которые украинские войска запускают по Крыму, происходит в основном в Херсонской области силами российской противовоздушной обороны, полуостров максимально прикрыт, заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Я с коллегами из министерства обороны общаюсь ежедневно. Что касается сил и средств – достаточно. И физически, и по протоколам, чтобы обеспечить безопасность Республики Крым… Когда идут военные действия, все может быть, но сделано для прикрытия республики сегодня максимум", - сказал Аксенов в эфире "Спутника в Крыму".
Он добавил, что вооружения, поставляемые украинским войскам странами Запада, по дальности могут достать территорию полуострова, но российские системы ПВО работают эффективно.
"У нас передовая в Херсонской области находится, и там, на передовой, происходит основной перехват. Считаю, что все возможные варианты развития событий предусмотрены и нам ничего не должно угрожать", - сказал Аксенов.