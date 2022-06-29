Рейтинг@Mail.ru
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 и два Су-25 - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/pvo-1798941041.html
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 и два Су-25
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 и два Су-25 - РИА Новости, 29.06.2022
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 и два Су-25
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8, а также девять дронов, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:32
2022-06-29T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
херсонская область
су-25
ми-8 амтш
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788206283_0:3:2950:1662_1920x0_80_0_0_764c92fa34f180a9569d7cef84e27388.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8, а также девять дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Архангельское Николаевской области", - говорится в сообщении."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.Также российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях и ДНР. Кроме того, за сутки перехвачено семь украинских ракет "Точка-У" в Харьковской области и Херсонской областях, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня Харьковской области ДНР и над островом Змеиный.
https://ria.ru/20220628/protivoraketnaya-1798487431.html
украина
харьковская область
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788206283_465:0:2798:1750_1920x0_80_0_0_655787fc08b8f5a7e4bca0f49f6f7bdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, харьковская область, херсонская область , су-25, ми-8 амтш, россия, ситуация в днр и лнр
11:32 29.06.2022 (обновлено: 12:48 29.06.2022)
 
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 и два Су-25

Минобороны: средства ПВО сбили украинский Ми-8, два Су-25 и девять беспилотников

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8, а также девять дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Архангельское Николаевской области", - говорится в сообщении.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.
Также российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях и ДНР. Кроме того, за сутки перехвачено семь украинских ракет "Точка-У" в Харьковской области и Херсонской областях, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня Харьковской области ДНР и над островом Змеиный.
Многоканальная станция наведения ракет, пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы С-300В4 в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 08:00
"Хотят закрыть небо". На что решились США ради Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьХерсонская областьСу-25Ми-8 АМТШРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала