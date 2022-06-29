https://ria.ru/20220629/pvo-1798941041.html
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 и два Су-25
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 и два Су-25 - РИА Новости, 29.06.2022
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 и два Су-25
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8, а также девять дронов, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:32
2022-06-29T11:32
2022-06-29T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
херсонская область
су-25
ми-8 амтш
россия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8, а также девять дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Архангельское Николаевской области", - говорится в сообщении."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.Также российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях и ДНР. Кроме того, за сутки перехвачено семь украинских ракет "Точка-У" в Харьковской области и Херсонской областях, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня Харьковской области ДНР и над островом Змеиный.
https://ria.ru/20220628/protivoraketnaya-1798487431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, херсонская область , су-25, ми-8 амтш, россия, ситуация в днр и лнр
11:32 29.06.2022 (обновлено: 12:48 29.06.2022)
Средства ПВО сбили украинский Ми-8 и два Су-25
Минобороны: средства ПВО сбили украинский Ми-8, два Су-25 и девять беспилотников