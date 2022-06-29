https://ria.ru/20220629/pvo-1798941041.html

Средства ПВО сбили украинский Ми-8 и два Су-25

Средства ПВО сбили украинский Ми-8 и два Су-25 - РИА Новости, 29.06.2022

Средства ПВО сбили украинский Ми-8 и два Су-25

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8, а также девять дронов, сообщили в среду в пресс-службе... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:32

2022-06-29T11:32

2022-06-29T12:48

специальная военная операция на украине

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су-25

ми-8 амтш

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8, а также девять дронов, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два самолета Су-25 в районе Курулька Харьковской области, Квитневое Херсонской области и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Архангельское Николаевской области", - говорится в сообщении."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 221 самолет, 134 вертолета, 1391 беспилотный летательный аппарат, 351 зенитный ракетный комплекс, 3853 танка и других боевых бронированных машин, 692 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3052 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3907 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.Также российская ПВО сбила девять украинских беспилотников в Харьковской, Херсонской областях и ДНР. Кроме того, за сутки перехвачено семь украинских ракет "Точка-У" в Харьковской области и Херсонской областях, а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня Харьковской области ДНР и над островом Змеиный.

https://ria.ru/20220628/protivoraketnaya-1798487431.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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