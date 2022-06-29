https://ria.ru/20220629/putin-1799138181.html

Путин поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента

Путин поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента - РИА Новости, 29.06.2022

Путин поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Ашхабад еще раз поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента Сердара Бердымухамедова, во время... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:47

2022-06-29T23:47

2022-06-29T23:48

сердар бердымухамедов

россия

москва

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Ашхабад еще раз поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента Сердара Бердымухамедова, во время общения с прессой после Каспийского саммита российский лидер заявил, что его коллега - молодой и энергичный политик.Президент РФ заметил, что у него был полезный разговор с Сердаром Бердымухамедовым во время визита президента Туркменистана в Москву."Что касается прежнего руководителя Гурбангулы Мяликгулыевича [Бердымухамедова], то у нас с ним очень добрые, дружеские отношения сложились. Благодаря его усилиям в значительной степени создана база для развития российско-туркменских отношений. И сотрудничество продолжается, причем и по линии энергетических наших компаний, и по гуманитарной сфере, и в сфере образования, транспорта", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220629/zapad-1799042764.html

россия

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Евгения Нефедова

сердар бердымухамедов , россия, москва