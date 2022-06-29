Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/putin-1799138181.html
Путин поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента
Путин поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента - РИА Новости, 29.06.2022
Путин поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Ашхабад еще раз поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента Сердара Бердымухамедова, во время... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:47
2022-06-29T23:48
сердар бердымухамедов
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790854392_122:0:2951:1592_1920x0_80_0_0_eecac9c72d63a6aef9eaf71541735041.jpg
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Ашхабад еще раз поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента Сердара Бердымухамедова, во время общения с прессой после Каспийского саммита российский лидер заявил, что его коллега - молодой и энергичный политик.Президент РФ заметил, что у него был полезный разговор с Сердаром Бердымухамедовым во время визита президента Туркменистана в Москву."Что касается прежнего руководителя Гурбангулы Мяликгулыевича [Бердымухамедова], то у нас с ним очень добрые, дружеские отношения сложились. Благодаря его усилиям в значительной степени создана база для развития российско-туркменских отношений. И сотрудничество продолжается, причем и по линии энергетических наших компаний, и по гуманитарной сфере, и в сфере образования, транспорта", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220629/zapad-1799042764.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790854392_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_7bf84dc53cf4d14632cac7bc4b396578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сердар бердымухамедов , россия, москва
23:47 29.06.2022 (обновлено: 23:48 29.06.2022)
 
Путин поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента

Путин поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента Сердара Бердымухамедова

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Ашхабад еще раз поздравил народ Туркменистана с выбором нового президента Сердара Бердымухамедова, во время общения с прессой после Каспийского саммита российский лидер заявил, что его коллега - молодой и энергичный политик.
"Я уже говорил, и хочу еще раз повторить, хочу поздравить Туркменистан, народ Туркменистана с выбором таким хорошим, новый президент - молодой человек, энергичный, с блестящим образованием и опытом уже государственной деятельности. У нас хорошие отношения складываются, добрые", - сказал Путин.
Президент РФ заметил, что у него был полезный разговор с Сердаром Бердымухамедовым во время визита президента Туркменистана в Москву.
"Что касается прежнего руководителя Гурбангулы Мяликгулыевича [Бердымухамедова], то у нас с ним очень добрые, дружеские отношения сложились. Благодаря его усилиям в значительной степени создана база для развития российско-туркменских отношений. И сотрудничество продолжается, причем и по линии энергетических наших компаний, и по гуманитарной сфере, и в сфере образования, транспорта", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 16:50
The Telegraph рассказал о стратегических успехах Путина
 
Сердар БердымухамедовРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала