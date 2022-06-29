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Путин анонсировал визиты Мишустина и Володина в Азербайджан - РИА Новости, 29.06.2022
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Путин анонсировал визиты Мишустина и Володина в Азербайджан
Путин анонсировал визиты Мишустина и Володина в Азербайджан - РИА Новости, 29.06.2022
Путин анонсировал визиты Мишустина и Володина в Азербайджан
Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовящихся визитах в Азербайджан премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:41
2022-06-29T23:49
цены на нефть
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовящихся визитах в Азербайджан премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.Встреча проходила на полях Каспийского саммита в Ашхабаде.Ранее Путин принял участие в заседаниях глав государств-участников саммита в узком и расширенном составе. До этого российский лидер провел краткую беседу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также лично поздравил с 65-летним юбилеем спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.Ранее в среду глава государства провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
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цены на нефть, сердар бердымухамедов , ибрахим раиси, ашхабад, туркмения, иран
23:41 29.06.2022 (обновлено: 23:49 29.06.2022)
 
Путин анонсировал визиты Мишустина и Володина в Азербайджан

Путин сообщил о готовящихся визитах Мишустина и Володина в Азербайджан

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ. Архивное фото
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовящихся визитах в Азербайджан премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.
"Совсем недавно в Баку был наш министр иностранных дел. Спасибо, что нашли время его принять. Готовится визит нашего председателя правительства и председателя Государственной думы", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Встреча проходила на полях Каспийского саммита в Ашхабаде.
Ранее Путин принял участие в заседаниях глав государств-участников саммита в узком и расширенном составе. До этого российский лидер провел краткую беседу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также лично поздравил с 65-летним юбилеем спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Ранее в среду глава государства провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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Цены на нефтьСердар БердымухамедовИбрахим РаисиАшхабадТуркменияИран
 
 
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