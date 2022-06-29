https://ria.ru/20220629/putin-1799137059.html

Путин анонсировал визиты Мишустина и Володина в Азербайджан

Путин анонсировал визиты Мишустина и Володина в Азербайджан - РИА Новости, 29.06.2022

Путин анонсировал визиты Мишустина и Володина в Азербайджан

Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовящихся визитах в Азербайджан премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:41

2022-06-29T23:41

2022-06-29T23:49

цены на нефть

сердар бердымухамедов

ибрахим раиси

ашхабад

туркмения

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574695508_0:0:2833:1594_1920x0_80_0_0_11db86bcd4f3d689dfcb4c1a29a640d5.jpg

АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовящихся визитах в Азербайджан премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.Встреча проходила на полях Каспийского саммита в Ашхабаде.Ранее Путин принял участие в заседаниях глав государств-участников саммита в узком и расширенном составе. До этого российский лидер провел краткую беседу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также лично поздравил с 65-летним юбилеем спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.Ранее в среду глава государства провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

https://ria.ru/20220526/azerbaydzhan-1790904382.html

ашхабад

туркмения

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, сердар бердымухамедов , ибрахим раиси, ашхабад, туркмения, иран