23:41 29.06.2022 (обновлено: 23:49 29.06.2022)
Путин анонсировал визиты Мишустина и Володина в Азербайджан
Путин сообщил о готовящихся визитах Мишустина и Володина в Азербайджан
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в Государственной думе РФ. Архивное фото
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовящихся визитах в Азербайджан премьер-министра РФ Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина.
"Совсем недавно в Баку был наш министр иностранных дел. Спасибо, что нашли время его принять. Готовится визит нашего председателя правительства и председателя Государственной думы", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Встреча проходила на полях Каспийского саммита в Ашхабаде.
Ранее Путин принял участие в заседаниях глав государств-участников саммита в узком и расширенном составе. До этого российский лидер провел краткую беседу с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также лично поздравил с 65-летним юбилеем спикера верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Ранее в среду глава государства провел встречу с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.