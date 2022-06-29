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Путин: Россия ответит в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин: Россия ответит в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии
Путин: Россия ответит в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии - РИА Новости, 30.06.2022
Путин: Россия ответит в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии
В отношениях России со Швецией и Финляндией нет таких проблем, как с Украиной, если они хотят в НАТО, пусть вступают, однако в случае размещения в Финляндии и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T23:14
2022-06-30T00:15
владимир путин
швеция
финляндия
россия
нато
в мире
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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. В отношениях России со Швецией и Финляндией нет таких проблем, как с Украиной, если они хотят в НАТО, пусть вступают, однако в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Россия будет вынуждена отвечать зеркально, заявил президент РФ Владимир Путин.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.Он также назвал ложным и "не имеющим ничего общего с действительностью" тезис о том, что цель России отодвинуть силы НАТО подальше от своих границ, препятствуя вхождению Украины в альянс, привел к обратному, только уже со стороны Швеции и Финляндии."Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО это совсем не то, что членство Украины, это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают. Просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать - ага, Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне. Нет. Это совершенно другая вещь", - подчеркнул российский лидер.Он отметил, что в отличие от Украины в Швеции и Финляндии не преследуют людей, которые чувствуют себя частью русской культуры.
https://ria.ru/20220629/putin-1799135090.html
https://ria.ru/20220629/nato-1799121997.html
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владимир путин, швеция, финляндия, россия, нато, в мире
23:14 29.06.2022 (обновлено: 00:15 30.06.2022)
 
Путин: Россия ответит в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии

Путин предупредил об ответе в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на
Президент РФ Владимир Путин на - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / POOL
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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. В отношениях России со Швецией и Финляндией нет таких проблем, как с Украиной, если они хотят в НАТО, пусть вступают, однако в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Россия будет вынуждена отвечать зеркально, заявил президент РФ Владимир Путин.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
"Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной... У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Хочется - пожалуйста. Только мы должны ясно и четко себе представлять - раньше не было угрозы, в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают угрозы нам", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита, отвечая на вопрос, как вступление этих стран в НАТО отразится на отношениях России с ними.
Он также назвал ложным и "не имеющим ничего общего с действительностью" тезис о том, что цель России отодвинуть силы НАТО подальше от своих границ, препятствуя вхождению Украины в альянс, привел к обратному, только уже со стороны Швеции и Финляндии.
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"Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО это совсем не то, что членство Украины, это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают. Просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать - ага, Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне. Нет. Это совершенно другая вещь", - подчеркнул российский лидер.
Он отметил, что в отличие от Украины в Швеции и Финляндии не преследуют людей, которые чувствуют себя частью русской культуры.
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Владимир ПутинШвецияФинляндияРоссияНАТОВ мире
 
 
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