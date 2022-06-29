https://ria.ru/20220629/putin-1799133978.html

Путин: Россия ответит в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии

Путин: Россия ответит в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии - РИА Новости, 30.06.2022

Путин: Россия ответит в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии

В отношениях России со Швецией и Финляндией нет таких проблем, как с Украиной, если они хотят в НАТО, пусть вступают, однако в случае размещения в Финляндии и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-29T23:14

2022-06-29T23:14

2022-06-30T00:15

владимир путин

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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. В отношениях России со Швецией и Финляндией нет таких проблем, как с Украиной, если они хотят в НАТО, пусть вступают, однако в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Россия будет вынуждена отвечать зеркально, заявил президент РФ Владимир Путин.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.Он также назвал ложным и "не имеющим ничего общего с действительностью" тезис о том, что цель России отодвинуть силы НАТО подальше от своих границ, препятствуя вхождению Украины в альянс, привел к обратному, только уже со стороны Швеции и Финляндии."Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО это совсем не то, что членство Украины, это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают. Просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать - ага, Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне. Нет. Это совершенно другая вещь", - подчеркнул российский лидер.Он отметил, что в отличие от Украины в Швеции и Финляндии не преследуют людей, которые чувствуют себя частью русской культуры.

https://ria.ru/20220629/putin-1799135090.html

https://ria.ru/20220629/nato-1799121997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, швеция, финляндия, россия, нато, в мире