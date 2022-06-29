23:14 29.06.2022 (обновлено: 00:15 30.06.2022)
Путин: Россия ответит в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии
Путин предупредил об ответе в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии
Президент РФ Владимир Путин на. Архивное фото
АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. В отношениях России со Швецией и Финляндией нет таких проблем, как с Украиной, если они хотят в НАТО, пусть вступают, однако в случае размещения в Финляндии и Швеции военной инфраструктуры альянса Россия будет вынуждена отвечать зеркально, заявил президент РФ Владимир Путин.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Накануне Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
"Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной... У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Хочется - пожалуйста. Только мы должны ясно и четко себе представлять - раньше не было угрозы, в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают угрозы нам", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита, отвечая на вопрос, как вступление этих стран в НАТО отразится на отношениях России с ними.
Он также назвал ложным и "не имеющим ничего общего с действительностью" тезис о том, что цель России отодвинуть силы НАТО подальше от своих границ, препятствуя вхождению Украины в альянс, привел к обратному, только уже со стороны Швеции и Финляндии.
"Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО это совсем не то, что членство Украины, это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают. Просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать - ага, Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне. Нет. Это совершенно другая вещь", - подчеркнул российский лидер.
Он отметил, что в отличие от Украины в Швеции и Финляндии не преследуют людей, которые чувствуют себя частью русской культуры.