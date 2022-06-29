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Путин ответил на призывы Запада продолжать боевые действия - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин ответил на призывы Запада продолжать боевые действия
Путин ответил на призывы Запада продолжать боевые действия - РИА Новости, 30.06.2022
Путин ответил на призывы Запада продолжать боевые действия
Призывы к Украине продолжать боевые действия свидетельствуют о том, что для Запада она остается лишь средством достижения собственных интересов, о благе страны... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T23:09
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владимир путин
в мире
нато
украина
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АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Призывы к Украине продолжать боевые действия свидетельствуют о том, что для Запада она остается лишь средством достижения собственных интересов, о благе страны речи не идёт, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, "руками украинского народа" страны НАТО "просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции".
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владимир путин, в мире, нато, украина
23:09 29.06.2022 (обновлено: 00:40 30.06.2022)
 
Путин ответил на призывы Запада продолжать боевые действия

Путин: Украина для Запада остается средством достижения собственных интересов

© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Призывы к Украине продолжать боевые действия свидетельствуют о том, что для Запада она остается лишь средством достижения собственных интересов, о благе страны речи не идёт, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Призыв к Украине продолжать боевые действия и призыв отказаться от дальнейших переговоров — это только подтверждает наше предположение о том, что Украина — это не цель, благо украинского народа — это не цель объединенного Запада и НАТО, а это средство для защиты своих собственных интересов", — сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита в среду.

По его словам, "руками украинского народа" страны НАТО "просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции".
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