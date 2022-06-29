https://ria.ru/20220629/putin-1799133680.html

Путин ответил на призывы Запада продолжать боевые действия

Путин ответил на призывы Запада продолжать боевые действия - РИА Новости, 30.06.2022

Путин ответил на призывы Запада продолжать боевые действия

Призывы к Украине продолжать боевые действия свидетельствуют о том, что для Запада она остается лишь средством достижения собственных интересов, о благе страны... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-29T23:09

2022-06-29T23:09

2022-06-30T00:40

владимир путин

в мире

нато

украина

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АШХАБАД, 30 июн — РИА Новости. Призывы к Украине продолжать боевые действия свидетельствуют о том, что для Запада она остается лишь средством достижения собственных интересов, о благе страны речи не идёт, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, "руками украинского народа" страны НАТО "просто хотят самоутвердиться дополнительно, утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова, свои имперские амбиции".

https://ria.ru/20220629/putin-1799135090.html

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, в мире, нато, украина