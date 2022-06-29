https://ria.ru/20220629/putin-1799133382.html
Путин раскритиковал слова Джонсона о женщине и спецоперации
Путин раскритиковал слова Джонсона о женщине и спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022
Путин раскритиковал слова Джонсона о женщине и спецоперации
Президент РФ Владимир Путин назвал не очень корректной ссылкой слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-29T23:05
2022-06-29T23:05
2022-06-30T07:46
владимир путин
специальная военная операция на украине
в мире
маргарет тэтчер
аргентина
фолклендские острова
великобритания
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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал не очень корректной ссылкой слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации, и заявил, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова."Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия. И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса. Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, маргарет тэтчер, аргентина, фолклендские острова, великобритания
23:05 29.06.2022 (обновлено: 07:46 30.06.2022)
Путин раскритиковал слова Джонсона о женщине и спецоперации
Путин ответил на слова Джонсона о том, что женщина не начала бы военную спецоперацию