https://ria.ru/20220629/putin-1799133382.html

Путин раскритиковал слова Джонсона о женщине и спецоперации

Путин раскритиковал слова Джонсона о женщине и спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022

Путин раскритиковал слова Джонсона о женщине и спецоперации

Президент РФ Владимир Путин назвал не очень корректной ссылкой слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-29T23:05

2022-06-29T23:05

2022-06-30T07:46

владимир путин

специальная военная операция на украине

в мире

маргарет тэтчер

аргентина

фолклендские острова

великобритания

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АШХАБАД, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал не очень корректной ссылкой слова британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что женщина во главе России не допустила бы начала спецоперации, и заявил, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова."Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия. И продиктовано это не чем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса. Поэтому думаю, что во всяком случае от действующего премьер-министра Великобритании это не очень корректная ссылка на то, что происходит сегодня", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

аргентина

фолклендские острова

великобритания

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Евгения Нефедова

владимир путин, в мире, маргарет тэтчер, аргентина, фолклендские острова, великобритания