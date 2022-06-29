15:23 29.06.2022 (обновлено: 15:45 29.06.2022)
Путин предложил созвать конференцию сторон Тегеранской конвенции
Путин на Каспийском саммите предложил созвать конференцию сторон Тегеранской конвенции
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав государств - участников шестого Каспийского саммита в Ашхабаде
Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав государств - участников шестого Каспийского саммита в Ашхабаде
АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время Каспийского саммита в Ашхабаде предложил участникам подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон Тегеранской конвенции 2003 года, она будет посвящена сбережению морской экосистемы Каспийского моря.
"Полагаю, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс формирования соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря - так называемая Тегеранская конвенция 2003 года. В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции", - сказал Путин.