https://ria.ru/20220629/putin-1799008293.html

Путин предложил созвать конференцию сторон Тегеранской конвенции

Путин предложил созвать конференцию сторон Тегеранской конвенции - РИА Новости, 29.06.2022

Путин предложил созвать конференцию сторон Тегеранской конвенции

Президент РФ Владимир Путин во время Каспийского саммита в Ашхабаде предложил участникам подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон Тегеранской... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:23

2022-06-29T15:23

2022-06-29T15:45

в мире

владимир путин

ашхабад

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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время Каспийского саммита в Ашхабаде предложил участникам подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон Тегеранской конвенции 2003 года, она будет посвящена сбережению морской экосистемы Каспийского моря."Полагаю, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс формирования соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря - так называемая Тегеранская конвенция 2003 года. В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220629/kaspiy-1799012033.html

ашхабад

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, владимир путин, ашхабад