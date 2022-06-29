https://ria.ru/20220629/putin-1798990431.html
Путин подарил экс-главе Туркмении шахматы, две сабли и скульптуру наездника
Путин подарил экс-главе Туркмении шахматы, две сабли и скульптуру наездника - РИА Новости, 29.06.2022
Путин подарил экс-главе Туркмении шахматы, две сабли и скульптуру наездника
Президент РФ Владимир Путин в качестве подарка преподнес экс-президенту Туркмении, спикеру верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедову в честь его... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:19
2022-06-29T14:19
2022-06-29T15:04
олимпийские игры
ашхабад
владимир путин
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АШХАБАД, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в качестве подарка преподнес экс-президенту Туркмении, спикеру верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедову в честь его 65-летия шахматы от златоустовских мастеров, две сабли и скульптуру "Возвращающийся наездник", которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора Лансере, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Российский лидер в среду находится в Ашхабаде, где проходит саммит Каспийских государств."Это шахматы в исполнении златоустовских мастеров, две сабли, композиция - скульптура "Возвращающийся наездник" - это наездник на коне, которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора Лансере", - сказал Песков, отвечая на вопрос о подарках от российской стороны.
https://ria.ru/20220629/sammit-1798985541.html
ашхабад
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Сабли, шахматы и скульптура: подарки Путина экс-главе Туркмении
Президент РФ Владимир Путин в качестве подарка преподнес экс-президенту Туркмении, спикеру верхней палаты парламента Гурбангулы Бердымухамедову в честь его 65-летия шахматы от златоустовских мастеров, две сабли и скульптуру "Возвращающийся наездник", которую сделал правнук знаменитого петербургского скульптора Лансере, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2022-06-29T14:19
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олимпийские игры, ашхабад, владимир путин
14:19 29.06.2022 (обновлено: 15:04 29.06.2022)
Путин подарил экс-главе Туркмении шахматы, две сабли и скульптуру наездника
Путин подарил экс-главе Туркмении Бердымухамедову шахматы, сабли и скульптуру наездника