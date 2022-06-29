https://ria.ru/20220629/putin-1798970866.html
Путин поздравил с 355-летием российского судостроения работников отрасли
Путин поздравил с 355-летием российского судостроения работников отрасли - РИА Новости, 29.06.2022
Путин поздравил с 355-летием российского судостроения работников отрасли
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, соответствующая телеграмма опубликована на... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:08
2022-06-29T13:08
2022-06-29T13:09
морская держава
объединенная судостроительная корпорация
морская держава
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником – Днем кораблестроителя. В этом году исполняется 355 лет отечественному государственному судостроению. Его история началась с подписания царем Алексеем Михайловичем указа о строительстве первого корабля "Орел" и создания Петром Великим регулярного российского флота и продолжилась выдающимися профессиональными достижениями многих поколений талантливых ученых, инженеров, конструкторов, оружейников, рабочих", – говорится в телеграмме.Президент отметил, что сегодняшние работники отрасли достойно продолжают дело предшественников: вносят огромный вклад в укрепление промышленного и оборонного потенциала страны, разрабатывают и строят уникальные боевые надводные и подводные корабли, объекты морской техники для исследования и освоения ресурсов Мирового океана, высокотехнологичные суда гражданского назначения.Глава государства также добавил, что успешное развитие отрасли во многом стало возможным благодаря консолидации научных и производственных ресурсов в рамках Объединенной судостроительной корпорации, отметившей в нынешнем году свое 15-летие."Желаю вам реализации намеченных планов, здоровья и всего наилучшего", – заключил он.
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объединенная судостроительная корпорация, морская держава, владимир путин
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с праздником – Днем кораблестроителя. В этом году исполняется 355 лет отечественному государственному судостроению. Его история началась с подписания царем Алексеем Михайловичем указа о строительстве первого корабля "Орел" и создания Петром Великим регулярного российского флота и продолжилась выдающимися профессиональными достижениями многих поколений талантливых ученых, инженеров, конструкторов, оружейников, рабочих", – говорится в телеграмме.
Президент отметил, что сегодняшние работники отрасли достойно продолжают дело предшественников: вносят огромный вклад в укрепление промышленного и оборонного потенциала страны, разрабатывают и строят уникальные боевые надводные и подводные корабли, объекты морской техники для исследования и освоения ресурсов Мирового океана, высокотехнологичные суда гражданского назначения.
Глава государства также добавил, что успешное развитие отрасли во многом стало возможным благодаря консолидации научных и производственных ресурсов в рамках Объединенной судостроительной корпорации, отметившей в нынешнем году свое 15-летие.
"Желаю вам реализации намеченных планов, здоровья и всего наилучшего", – заключил он.