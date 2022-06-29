https://ria.ru/20220629/putin-1798905691.html

The Hill: одно слово Путина вызвало тревогу в Пентагоне

The Hill: одно слово Путина вызвало тревогу в Пентагоне - РИА Новости, 29.06.2022

The Hill: одно слово Путина вызвало тревогу в Пентагоне

Заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" вызвало опасение в Пентагоне, пишет обозреватель издания The... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T09:15

2022-06-29T09:15

2022-06-29T16:11

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минск

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" вызвало опасение в Пентагоне, пишет обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл. "Обещание Путина передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, рассматривается официальными лицами Штатов как “бесцеремонное” заявление", — говорится в публикации. По мнению Митчелл, обещание президента России серьезно разозлило руководство Министерства обороны США. В статье отмечается, что, по словам американского высокопоставленного военного, страх вызвало одно конкретное слово, которое Путин произнес на встрече с Лукашенко."Конечно, каждый раз, когда кто-то произносит "ядерный", у нас возникают опасения", — приводятся слова представителя Пентагона. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст Минску комплексы "Искандер-М".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия."Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.

https://ria.ru/20220629/unizhenie-1798890040.html

https://ria.ru/20220627/igra-1798288863.html

https://ria.ru/20220629/sholts-1798890706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, белоруссия, министерство обороны сша, владимир путин, александр лукашенко, минск