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The Hill: одно слово Путина вызвало тревогу в Пентагоне - РИА Новости, 29.06.2022
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The Hill: одно слово Путина вызвало тревогу в Пентагоне
The Hill: одно слово Путина вызвало тревогу в Пентагоне - РИА Новости, 29.06.2022
The Hill: одно слово Путина вызвало тревогу в Пентагоне
Заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" вызвало опасение в Пентагоне, пишет обозреватель издания The... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T09:15
2022-06-29T16:11
в мире
россия
белоруссия
министерство обороны сша
владимир путин
александр лукашенко
минск
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" вызвало опасение в Пентагоне, пишет обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл. "Обещание Путина передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, рассматривается официальными лицами Штатов как “бесцеремонное” заявление", — говорится в публикации. По мнению Митчелл, обещание президента России серьезно разозлило руководство Министерства обороны США. В статье отмечается, что, по словам американского высокопоставленного военного, страх вызвало одно конкретное слово, которое Путин произнес на встрече с Лукашенко."Конечно, каждый раз, когда кто-то произносит "ядерный", у нас возникают опасения", — приводятся слова представителя Пентагона. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст Минску комплексы "Искандер-М".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия."Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
https://ria.ru/20220629/unizhenie-1798890040.html
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в мире, россия, белоруссия, министерство обороны сша, владимир путин, александр лукашенко, минск
09:15 29.06.2022 (обновлено: 16:11 29.06.2022)
 
The Hill: одно слово Путина вызвало тревогу в Пентагоне

Hill: слова Путина о передаче Минску комплексов "Искандер-М" вызвали тревогу в Пентагоне

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" вызвало опасение в Пентагоне, пишет обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл.

"Обещание Путина передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, рассматривается официальными лицами Штатов как “бесцеремонное” заявление", — говорится в публикации.
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По мнению Митчелл, обещание президента России серьезно разозлило руководство Министерства обороны США. В статье отмечается, что, по словам американского высокопоставленного военного, страх вызвало одно конкретное слово, которое Путин произнес на встрече с Лукашенко.
"Конечно, каждый раз, когда кто-то произносит "ядерный", у нас возникают опасения", — приводятся слова представителя Пентагона.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст Минску комплексы "Искандер-М".
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
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