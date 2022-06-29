09:15 29.06.2022 (обновлено: 16:11 29.06.2022)
The Hill: одно слово Путина вызвало тревогу в Пентагоне
Hill: слова Путина о передаче Минску комплексов "Искандер-М" вызвали тревогу в Пентагоне
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о передаче Минску ракетных комплексов "Искандер-М" вызвало опасение в Пентагоне, пишет обозреватель издания The Hill Эллен Митчелл.
"Обещание Путина передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, рассматривается официальными лицами Штатов как “бесцеремонное” заявление", — говорится в публикации.
"Обещание Путина передать Белоруссии ракетные системы, способные нести ядерное оружие, рассматривается официальными лицами Штатов как “бесцеремонное” заявление", — говорится в публикации.
По мнению Митчелл, обещание президента России серьезно разозлило руководство Министерства обороны США. В статье отмечается, что, по словам американского высокопоставленного военного, страх вызвало одно конкретное слово, которое Путин произнес на встрече с Лукашенко.
"Конечно, каждый раз, когда кто-то произносит "ядерный", у нас возникают опасения", — приводятся слова представителя Пентагона.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст Минску комплексы "Искандер-М".
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы Москва передаст Минску комплексы "Искандер-М".
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин не говорил о передаче ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия.
"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.
"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 километров малоразмерных и площадных целей, таких как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.