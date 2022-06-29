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Завод "Маяк" в Кирове начал производство оборудования для сжатия газа
Завод "Маяк" в Кирове начал производство оборудования для сжатия газа - РИА Новости, 29.06.2022
Завод "Маяк" в Кирове начал производство оборудования для сжатия газа
Производство уникального компрессорного оборудования для сжатия газа запустили в среду на кировском заводе "Маяк", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:01
2022-06-29T16:01
2022-06-29T16:01
кировская область
александр соколов (врио губернатора кировской области)
россия
южная корея
фонд развития промышленности
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Производство уникального компрессорного оборудования для сжатия газа запустили в среду на кировском заводе "Маяк", сообщила пресс-служба правительства региона.Новое оборудование используется в газовой отрасли, например, для газозаправочных станций. Отличие оборудования завода "Маяк" от аналогов в том, что это компрессоры безмасляного типа, то есть позволяют получать газовую смесь высокого качества. Также новая установка требует меньших затрат на обслуживание, чем аналоги, и имеет больший срок эксплуатации."Запуск нового производства - это результат многолетнего труда специалистов завода "Маяк" и партнеров из Южной Кореи - компании Hami Tech Co. Новое производство дает России технологический суверенитет еще в одной отрасли и еще раз показывает, что Россия не находится в изоляции, ни в политической, ни в экономической, ни в технологической", – цитирует пресс-служба слова врио губернатора Кировской области Александра Соколова.Он отметил, что южнокорейские партнеры успешно сотрудничают с кировским предприятием, "передали ему разработку, на заводе "Маяк" эту технологию адаптировали под российские потребности и получили уникальную технологию изготовления компрессорного оборудования". Уже сейчас производство локализовано на 70%, а к 2024 году локализация достигнет 100%.Правительство Кировской области планирует оказать финансовую поддержку предприятию на реализацию проекта, предоставив через региональный Фонд развития промышленности льготный заём – 30 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, александр соколов (врио губернатора кировской области), россия, южная корея, фонд развития промышленности
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. Производство уникального компрессорного оборудования для сжатия газа запустили в среду на кировском заводе "Маяк", сообщила пресс-служба правительства региона.
Новое оборудование используется в газовой отрасли, например, для газозаправочных станций. Отличие оборудования завода "Маяк" от аналогов в том, что это компрессоры безмасляного типа, то есть позволяют получать газовую смесь высокого качества. Также новая установка требует меньших затрат на обслуживание, чем аналоги, и имеет больший срок эксплуатации.
"Запуск нового производства - это результат многолетнего труда специалистов завода "Маяк" и партнеров из Южной Кореи
- компании Hami Tech Co. Новое производство дает России
технологический суверенитет еще в одной отрасли и еще раз показывает, что Россия не находится в изоляции, ни в политической, ни в экономической, ни в технологической", – цитирует пресс-служба слова врио губернатора Кировской области
Александра Соколова.
Он отметил, что южнокорейские партнеры успешно сотрудничают с кировским предприятием, "передали ему разработку, на заводе "Маяк" эту технологию адаптировали под российские потребности и получили уникальную технологию изготовления компрессорного оборудования". Уже сейчас производство локализовано на 70%, а к 2024 году локализация достигнет 100%.
Правительство Кировской области планирует оказать финансовую поддержку предприятию на реализацию проекта, предоставив через региональный Фонд развития промышленности
льготный заём – 30 миллионов рублей.