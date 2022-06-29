Лидеры НАТО поддержали усилия по предотвращению продовольственного кризиса
Лидеры НАТО поддержали усилия по предотвращению мирового продовольственного кризиса
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО на саммите в Мадриде поддержали международные усилия по предотвращению мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине, говорится в декларации саммита по итогам первого заседания.
"Союзники тесно сотрудничают, чтобы поддержать международные усилия по обеспечению экспорта украинского зерна и облегчению глобального продовольственного кризиса", - указывается в документе.
В ООН ранее заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
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