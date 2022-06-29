https://ria.ru/20220629/prodovolstvie-1799056916.html

Лидеры НАТО поддержали усилия по предотвращению продовольственного кризиса

Лидеры НАТО поддержали усилия по предотвращению продовольственного кризиса - РИА Новости, 29.06.2022

Лидеры НАТО поддержали усилия по предотвращению продовольственного кризиса

Лидеры НАТО на саммите в Мадриде поддержали международные усилия по предотвращению мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине, говорится в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:19

2022-06-29T17:19

2022-06-29T17:19

экономика

нато

оон

цены на нефть

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО на саммите в Мадриде поддержали международные усилия по предотвращению мирового продовольственного кризиса на фоне ситуации на Украине, говорится в декларации саммита по итогам первого заседания."Союзники тесно сотрудничают, чтобы поддержать международные усилия по обеспечению экспорта украинского зерна и облегчению глобального продовольственного кризиса", - указывается в документе.В ООН ранее заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, нато, оон, цены на нефть, санкции в отношении россии