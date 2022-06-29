https://ria.ru/20220629/primore-1798916991.html

В Приморье в нацпарке затопило туристические стоянки

В Приморье в нацпарке затопило туристические стоянки - РИА Новости, 29.06.2022

В Приморье в нацпарке затопило туристические стоянки

Сильные дожди привели к затоплению большинства таежных зимовий и мест остановки посетителей в национальном парке "Бикин" в Приморье, туристы в ближайшие дни не... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:23

2022-06-29T11:23

2022-06-29T11:23

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. Сильные дожди привели к затоплению большинства таежных зимовий и мест остановки посетителей в национальном парке "Бикин" в Приморье, туристы в ближайшие дни не смогут приехать на эту охраняемую территорию.В Приморье действует штормовое предупреждение из-за циклона, который принес ливни в районы края. Подтоплены дома и участки в четырех районах. Свыше 80 человек эвакуированы из подтопленных домов. В Партизанском районе введен режим ЧС. Два села в Пожарском районе – Красный Яр и Олон – оказались отрезанными из-за перелива на дороге."Вода в Бикине поднялась в среднем на полтора метра. Неделя проливных дождей совпала по срокам с ежегодным паводком, образующимся на реке из-за окончания таяния подземных ледников. Это привело к затоплению большинства таежных зимовий и мест остановки посетителей на территории национального парка", – сообщает нацпарк.Группа государственных инспекторов выехала на территорию для внепланового патрулирования, обследования мест подтопления, обеспечения поддерживающих мероприятий, а если понадобится, то спасательных. Пока такой необходимости нет, отмечают в нацпарке.В учреждении РИА Новости также уточнили, что пока туристы в течение нескольких дней не смогут добраться до визит-центра нацпарка, так как дорога к селу Красный Яр размыта. Само село отрезано от большой земли, в зоне подтопления также соседнее село Олон. В обоих населенных пунктах есть запас продуктов и топлива, добавляют в нацпарке.Национальный парк "Бикин" – самая крупная особо охраняемая природная территория в ареале амурского тигра. Учреждение создано в 2015 году для сохранения лесов бассейна реки Бикин, обитающей здесь редкой полосатой кошки и традиционного природопользования коренных малочисленных народов. "Бикин" внесли в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО как часть уже существующего объекта "Центральный Сихотэ-Алинь".

https://ria.ru/20211223/primore-1765052419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, бикин, юнеско, новости - туризм, туристы, приморский край, куда можно лететь