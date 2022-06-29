https://ria.ru/20220629/prestupleniya-1798926480.html
МИД: МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе
МИД: МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 29.06.2022
МИД: МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе
МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса, сообщил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:54
2022-06-29T10:54
2022-06-29T12:05
в мире
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донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
международный уголовный суд
европейский суд по правам человека (еспч)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса, сообщил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Ранее в МИД РФ заявляли, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>
https://ria.ru/20220629/tribunal-1798923570.html
https://ria.ru/20220622/tribunal-1797220573.html
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донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:54 29.06.2022 (обновлено: 12:05 29.06.2022)
МИД: МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе
Глава департамента МИД: МУС и ЕСПЧ не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе