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МИД: МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 29.06.2022
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МИД: МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе
МИД: МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 29.06.2022
МИД: МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе
МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса, сообщил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:54
2022-06-29T12:05
в мире
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донбасс
донецкая народная республика
луганская народная республика
международный уголовный суд
европейский суд по правам человека (еспч)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса, сообщил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Ранее в МИД РФ заявляли, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука &gt;&gt;
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в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
10:54 29.06.2022 (обновлено: 12:05 29.06.2022)
 
МИД: МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе

Глава департамента МИД: МУС и ЕСПЧ не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе

© РИА Новости / Доминик ВомерЗдание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Доминик Вомер
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса, сообщил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Надо сказать, что ранее правозащитные организации и граждане ДНР и ЛНР многократно обращались в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека, где находятся тысячи материалов со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса", - рассказал он.
"Однако внятной реакции на представленные факты так и не последовало", - добавил дипломат.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
10:38Специальная военная операция на Украине
В МИД рассчитывают на участие в международном трибунале над Киевом
Ранее в МИД РФ заявляли, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".
Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.
По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.
Гражданин Великобритании Эйден Эслин, обвиняемый в участии в качестве наемника в боевых действиях на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 10:22
Международный трибунал над военными преступниками может пройти в Мариуполе
Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>
 
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