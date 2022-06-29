https://ria.ru/20220629/prestupleniya-1798926480.html

МИД: МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе

МИД: МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 29.06.2022

МИД: МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы о преступлениях в Донбассе

МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса, сообщил в интервью РИА Новости директор... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:54

2022-06-29T10:54

2022-06-29T12:05

в мире

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

международный уголовный суд

европейский суд по правам человека (еспч)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. МУС и ЕСПЧ внятно не ответили на материалы со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса, сообщил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Ранее в МИД РФ заявляли, что "ни кровавый антиконституционный переворот в Киеве, ни сожжение людей заживо в Одессе, ни многолетние преступления против жителей Донбасса до сих пор не стали поводом для активизации расследования".Ранее в ДНР сообщали, что общественники Донбасса направили в МУС материалы дел по тысячам военных преступлений украинских силовиков в регионе. Ни по одному из обращений расследование так и не было начато.По данным МИД ЛНР, за восемь лет конфликта в Донбассе ЛНР и ДНР подали в ЕСПЧ и Международный уголовный суд более 3 тысяч исков о военных преступлениях Киева. Однако суд так и не приступил к расследованию этих дел. Следственный комитет РФ сообщал, что представители российских адвокатских образований подготовили и направили в ЕСПЧ более 7350 жалоб жителей Донбасса, пострадавших от действий украинских властей. О том, что таких заявлений более 7 тысяч, сообщали и в минюсте Украины.Читайте полный текст интервью Алексея Полищука >>

https://ria.ru/20220629/tribunal-1798923570.html

https://ria.ru/20220622/tribunal-1797220573.html

россия

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика, международный уголовный суд, европейский суд по правам человека (еспч), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)