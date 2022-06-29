https://ria.ru/20220629/preparaty-1798885958.html

Медикам разрешили назначать некоторые препараты без привязки к инструкции

Медикам разрешили назначать некоторые препараты без привязки к инструкции - РИА Новости, 29.06.2022

Медикам разрешили назначать некоторые препараты без привязки к инструкции

Препараты для лечения ряда детских заболеваний теперь можно назначать без привязки к инструкции (офф-лейбл), в мае правительство России утвердило перечень таких РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T00:32

2022-06-29T00:32

2022-06-29T00:32

общество

михаил мишустин

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

москва

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Препараты для лечения ряда детских заболеваний теперь можно назначать без привязки к инструкции (офф-лейбл), в мае правительство России утвердило перечень таких заболеваний.Председатель правительства Михаил Мишустин в середине мая подписал распоряжение об утверждении перечня детских заболеваний, при которых разрешается использовать лекарственные препараты намного шире, чем указано в инструкции по их применению. Документ вступает в силу в среду.Всего в перечне — 21 наименование различных групп заболеваний и состояний, в их числе — новообразования, болезни крови, органов дыхания и эндокринной системы, пороки развития и хромосомные нарушения, COVID-19, болезни нервной системы, состояния, требующие оказания паллиативной помощи, донорство костного мозга.Препараты, применяемые вне инструкции, могут использоваться в других дозировках, по другим показаниям или назначаться более широкой возрастной группе пациентов, уточнили в пресс-службе Минздрава России.Директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России, профессор Андрей Фисенко сообщал РИА Новости, что применение препаратов при некоторых заболеваниях вне инструкции позволит повысить качество лечения пациентов. Решение о таком назначении лекарств будет приниматься на заседании врачебной комиссии или на консилиуме специалистов, отмечал он.

https://ria.ru/20220628/plazma-1798738754.html

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общество, михаил мишустин, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, москва