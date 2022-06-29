https://ria.ru/20220629/premii-1798903796.html

Жители Приамурья получили премии губернатора за вклад в молодежную политику

Жители Приамурья получили премии губернатора за вклад в молодежную политику - РИА Новости, 29.06.2022

Жители Приамурья получили премии губернатора за вклад в молодежную политику

Десять жителей Амурской области получили премии губернатора в 20 тысяч рублей за значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики региона,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T08:57

2022-06-29T08:57

2022-06-29T08:57

амурская область

россия

общество

амурская область

благовещенск

белогорск

свободный

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Десять жителей Амурской области получили премии губернатора в 20 тысяч рублей за значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики региона, сообщает областное правительство."Губернаторские премии за работу с молодежью в регионе присуждаются уже 20 лет. В последние годы мы стали активнее поддерживать молодежные инициативы: выплачиваем стипендии Муравьева-Амурского, учредили премии для волонтеров, осуществляем грантовую поддержку, в этом году – почти 2 миллиона рублей, самые активные выходят на всероссийские форумы, где у них есть возможность побороться за федеральные гранты. Работа с молодежью позволяет властям находить оригинальные и результативные решения", - приводятся слова губернатора Василия Орлова.В числе получателей премий – представители Благовещенска, Белогорска, Свободного, Благовещенского, Бурейского и Зейского районов, Белогорского и Ивановского муниципального округа.За личный вклад в развитие молодежной политики региона, а также за профессионализм, творческий подход и инициативу 21 представителю молодежной среды Приамурья вручили благодарственные письма областного министерства образования и науки. Также на мероприятии состоялся семинар-практикум для специалистов в области молодежной политики.

https://ria.ru/20220628/bam-1798607973.html

россия

амурская область

благовещенск

белогорск

свободный

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, амурская область, благовещенск, белогорск, свободный, василий орлов (губернатор)