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Жители Приамурья получили премии губернатора за вклад в молодежную политику - РИА Новости, 29.06.2022
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https://ria.ru/20220629/premii-1798903796.html
Жители Приамурья получили премии губернатора за вклад в молодежную политику
Жители Приамурья получили премии губернатора за вклад в молодежную политику - РИА Новости, 29.06.2022
Жители Приамурья получили премии губернатора за вклад в молодежную политику
Десять жителей Амурской области получили премии губернатора в 20 тысяч рублей за значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики региона,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T08:57
2022-06-29T08:57
амурская область
россия
общество
амурская область
благовещенск
белогорск
свободный
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Десять жителей Амурской области получили премии губернатора в 20 тысяч рублей за значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики региона, сообщает областное правительство."Губернаторские премии за работу с молодежью в регионе присуждаются уже 20 лет. В последние годы мы стали активнее поддерживать молодежные инициативы: выплачиваем стипендии Муравьева-Амурского, учредили премии для волонтеров, осуществляем грантовую поддержку, в этом году – почти 2 миллиона рублей, самые активные выходят на всероссийские форумы, где у них есть возможность побороться за федеральные гранты. Работа с молодежью позволяет властям находить оригинальные и результативные решения", - приводятся слова губернатора Василия Орлова.В числе получателей премий – представители Благовещенска, Белогорска, Свободного, Благовещенского, Бурейского и Зейского районов, Белогорского и Ивановского муниципального округа.За личный вклад в развитие молодежной политики региона, а также за профессионализм, творческий подход и инициативу 21 представителю молодежной среды Приамурья вручили благодарственные письма областного министерства образования и науки. Также на мероприятии состоялся семинар-практикум для специалистов в области молодежной политики.
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россия, общество, амурская область, благовещенск, белогорск, свободный, василий орлов (губернатор)
08:57 29.06.2022
 
Жители Приамурья получили премии губернатора за вклад в молодежную политику

Десять амурчан получили премии губернатора за вклад в реализацию молодежной политики

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск в Амурской области
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Вид на город Благовещенск в Амурской области. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июн – РИА Новости. Десять жителей Амурской области получили премии губернатора в 20 тысяч рублей за значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики региона, сообщает областное правительство.
"Губернаторские премии за работу с молодежью в регионе присуждаются уже 20 лет. В последние годы мы стали активнее поддерживать молодежные инициативы: выплачиваем стипендии Муравьева-Амурского, учредили премии для волонтеров, осуществляем грантовую поддержку, в этом году – почти 2 миллиона рублей, самые активные выходят на всероссийские форумы, где у них есть возможность побороться за федеральные гранты. Работа с молодежью позволяет властям находить оригинальные и результативные решения", - приводятся слова губернатора Василия Орлова.
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В числе получателей премий – представители Благовещенска, Белогорска, Свободного, Благовещенского, Бурейского и Зейского районов, Белогорского и Ивановского муниципального округа.
За личный вклад в развитие молодежной политики региона, а также за профессионализм, творческий подход и инициативу 21 представителю молодежной среды Приамурья вручили благодарственные письма областного министерства образования и науки. Также на мероприятии состоялся семинар-практикум для специалистов в области молодежной политики.
 
Амурская областьРоссияОбществоАмурская областьБлаговещенскБелогорскСвободныйВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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