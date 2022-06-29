https://ria.ru/20220629/prazdnik-1798973029.html

Мишустин поздравил кораблестроителей России с профессиональным праздником

Мишустин поздравил кораблестроителей России с профессиональным праздником - РИА Новости, 29.06.2022

Мишустин поздравил кораблестроителей России с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских кораблестроителей с профессиональным праздником, в том числе трудящихся в Объединенной судостроительной... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:16

2022-06-29T13:16

2022-06-29T13:16

морская держава

объединенная судостроительная корпорация

морская держава

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских кораблестроителей с профессиональным праздником, в том числе трудящихся в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.Премьер также отметил, что благодаря профессионализму, мастерству, ответственному отношению к своему делу сотрудников обеспечивается рост национальной экономики, а также обороноспособность страны.В качестве примера он выделил уникальные образцы военно-морской техники и вооружения для ВМФ, современные фрегаты, корветы, подводные крейсера, атомный ледокольный флот нового поколения, а также шельфовые, сейсмические, рыбопромысловые суда, сложную морскую технику для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, исследовательские и глубоководные аппараты, а также круизные лайнеры. "Ваша продукция отличается высоким качеством и не имеет аналогов в мире", – добавил он."Дорогие друзья! Мы гордимся вашими достижениями. Особую признательность хочу выразить ветеранам отрасли, которые являются примером во всем для молодых специалистов, передают им знания и опыт. Желаю вам новых успехов, крепкого здоровья и благополучия", – заключил Мишустин.

https://ria.ru/20220629/podlodkak3-1798473553.html

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объединенная судостроительная корпорация, морская держава, михаил мишустин