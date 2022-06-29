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Расширение НАТО на восток не сделало Европу безопасной, заявил Китай в ООН
Расширение НАТО на восток не сделало Европу безопасной, заявил Китай в ООН - РИА Новости, 29.06.2022
Расширение НАТО на восток не сделало Европу безопасной, заявил Китай в ООН
Пять волн расширения НАТО на восток не принесли Европе безопасности, а лишь посеяли семена конфликтов, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T00:54
2022-06-29T00:54
2022-06-29T00:54
в мире
чжан цзюнь
нато
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ООН, 29 июн — РИА Новости. Пять волн расширения НАТО на восток не принесли Европе безопасности, а лишь посеяли семена конфликтов, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.По его словам, "это урок, над которым следует хорошо подумать"."Холодная война закончилась давно. Необходимо, чтобы НАТО пересмотрела свое позиционирование, полностью отказалась от ментальности холодной войны, основанной на блоковой конфронтации, и стремилась строить сбалансированный эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности", — указал Чжан Цзюнь.
китай
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в мире, чжан цзюнь, нато, оон, китай
Расширение НАТО на восток не сделало Европу безопасной, заявил Китай в ООН
Постпред Китая при ООН Цзюнь: расширение НАТО на восток не принесло Европе безопасности