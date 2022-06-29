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Расширение НАТО на восток не сделало Европу безопасной, заявил Китай в ООН

Расширение НАТО на восток не сделало Европу безопасной, заявил Китай в ООН - РИА Новости, 29.06.2022

Расширение НАТО на восток не сделало Европу безопасной, заявил Китай в ООН

Пять волн расширения НАТО на восток не принесли Европе безопасности, а лишь посеяли семена конфликтов, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T00:54

2022-06-29T00:54

2022-06-29T00:54

в мире

чжан цзюнь

нато

оон

китай

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ООН, 29 июн — РИА Новости. Пять волн расширения НАТО на восток не принесли Европе безопасности, а лишь посеяли семена конфликтов, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.По его словам, "это урок, над которым следует хорошо подумать"."Холодная война закончилась давно. Необходимо, чтобы НАТО пересмотрела свое позиционирование, полностью отказалась от ментальности холодной войны, основанной на блоковой конфронтации, и стремилась строить сбалансированный эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности", — указал Чжан Цзюнь.

китай

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чжан цзюнь, нато, оон, китай