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Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21% - РИА Новости, 29.06.2022
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Калужская область
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Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21%
Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21% - РИА Новости, 29.06.2022
Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21%
Посев яровых завершился в Калужской области, по сравнению с прошлым годом площадь посева увеличилась на 21% и составила 128,6 тысячи гектаров, сообщает... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:49
2022-06-29T16:49
калужская область
экономика
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КАЛУГА, 29 июн – РИА Новости. Посев яровых завершился в Калужской области, по сравнению с прошлым годом площадь посева увеличилась на 21% и составила 128,6 тысячи гектаров, сообщает правительство региона.По данным правительства региона, в этом году калужские аграрии увеличили площади под яровые зерновые культуры на 12%, под картофель – на 10%, а поля с овощами открытого грунта расширились на 30%.Леонид Громов подчеркнул, что на текущий момент одна из первоочередных задач – обеспечить сельскохозяйственных животных качественными кормами. По его словам, все хозяйства области приступили к этому. В лидерах по количеству уже заготовленных кормов – Малоярославецкий, Боровский, Перемышльский и Ферзиковский районы. В целом по области работы предстоит провести на площади 63 тысячи гектаров, что на 23% больше, чем в прошлом году, информирует областное правительство.Участники совещания также обсудили ситуацию в животноводстве. Валовое производство молока за сутки на 28 июня текущего года составило 1 336,8 тонны, что на 138,6 тонн (на 12 %) больше уровня прошлого года. Суточный надой молока на одну корову вырос на 2,3 килограмма по сравнению с прошлым годом и составил 26,8 килограмма.
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экономика
16:49 29.06.2022
 
Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21%

Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21%

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТрактор работает в поле
Трактор работает в поле - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КАЛУГА, 29 июн – РИА Новости. Посев яровых завершился в Калужской области, по сравнению с прошлым годом площадь посева увеличилась на 21% и составила 128,6 тысячи гектаров, сообщает правительство региона.
"В ходе еженедельной видеоконференции региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов поздравил коллег с завершением ярового сева, который был проведен на площади 128,6 тысячи гектаров. Это на 21% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, в этом году калужские аграрии увеличили площади под яровые зерновые культуры на 12%, под картофель – на 10%, а поля с овощами открытого грунта расширились на 30%.
Леонид Громов подчеркнул, что на текущий момент одна из первоочередных задач – обеспечить сельскохозяйственных животных качественными кормами. По его словам, все хозяйства области приступили к этому. В лидерах по количеству уже заготовленных кормов – Малоярославецкий, Боровский, Перемышльский и Ферзиковский районы. В целом по области работы предстоит провести на площади 63 тысячи гектаров, что на 23% больше, чем в прошлом году, информирует областное правительство.
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Участники совещания также обсудили ситуацию в животноводстве. Валовое производство молока за сутки на 28 июня текущего года составило 1 336,8 тонны, что на 138,6 тонн (на 12 %) больше уровня прошлого года. Суточный надой молока на одну корову вырос на 2,3 килограмма по сравнению с прошлым годом и составил 26,8 килограмма.
 
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