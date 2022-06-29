https://ria.ru/20220629/posev-1799042583.html

Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21%

Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21% - РИА Новости, 29.06.2022

Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21%

Посев яровых завершился в Калужской области, по сравнению с прошлым годом площадь посева увеличилась на 21% и составила 128,6 тысячи гектаров, сообщает... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:49

2022-06-29T16:49

2022-06-29T16:49

калужская область

экономика

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КАЛУГА, 29 июн – РИА Новости. Посев яровых завершился в Калужской области, по сравнению с прошлым годом площадь посева увеличилась на 21% и составила 128,6 тысячи гектаров, сообщает правительство региона.По данным правительства региона, в этом году калужские аграрии увеличили площади под яровые зерновые культуры на 12%, под картофель – на 10%, а поля с овощами открытого грунта расширились на 30%.Леонид Громов подчеркнул, что на текущий момент одна из первоочередных задач – обеспечить сельскохозяйственных животных качественными кормами. По его словам, все хозяйства области приступили к этому. В лидерах по количеству уже заготовленных кормов – Малоярославецкий, Боровский, Перемышльский и Ферзиковский районы. В целом по области работы предстоит провести на площади 63 тысячи гектаров, что на 23% больше, чем в прошлом году, информирует областное правительство.Участники совещания также обсудили ситуацию в животноводстве. Валовое производство молока за сутки на 28 июня текущего года составило 1 336,8 тонны, что на 138,6 тонн (на 12 %) больше уровня прошлого года. Суточный надой молока на одну корову вырос на 2,3 килограмма по сравнению с прошлым годом и составил 26,8 килограмма.

https://ria.ru/20220324/udobreniya-1779888139.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика