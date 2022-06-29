https://ria.ru/20220629/posev-1799042583.html
Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21%
Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21% - РИА Новости, 29.06.2022
Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21%
Посев яровых завершился в Калужской области, по сравнению с прошлым годом площадь посева увеличилась на 21% и составила 128,6 тысячи гектаров, сообщает... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:49
2022-06-29T16:49
2022-06-29T16:49
калужская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786188290_0:32:2320:1337_1920x0_80_0_0_eae8945cf30132aa0e0dcebe709716fe.jpg
КАЛУГА, 29 июн – РИА Новости. Посев яровых завершился в Калужской области, по сравнению с прошлым годом площадь посева увеличилась на 21% и составила 128,6 тысячи гектаров, сообщает правительство региона.По данным правительства региона, в этом году калужские аграрии увеличили площади под яровые зерновые культуры на 12%, под картофель – на 10%, а поля с овощами открытого грунта расширились на 30%.Леонид Громов подчеркнул, что на текущий момент одна из первоочередных задач – обеспечить сельскохозяйственных животных качественными кормами. По его словам, все хозяйства области приступили к этому. В лидерах по количеству уже заготовленных кормов – Малоярославецкий, Боровский, Перемышльский и Ферзиковский районы. В целом по области работы предстоит провести на площади 63 тысячи гектаров, что на 23% больше, чем в прошлом году, информирует областное правительство.Участники совещания также обсудили ситуацию в животноводстве. Валовое производство молока за сутки на 28 июня текущего года составило 1 336,8 тонны, что на 138,6 тонн (на 12 %) больше уровня прошлого года. Суточный надой молока на одну корову вырос на 2,3 килограмма по сравнению с прошлым годом и составил 26,8 килограмма.
https://ria.ru/20220324/udobreniya-1779888139.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786188290_396:0:2179:1337_1920x0_80_0_0_737f29a33a2d606454d6cef7bb519745.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21%
Площадь посева яровых в Калужской области увеличилась на 21%
КАЛУГА, 29 июн – РИА Новости. Посев яровых завершился в Калужской области, по сравнению с прошлым годом площадь посева увеличилась на 21% и составила 128,6 тысячи гектаров, сообщает правительство региона.
"В ходе еженедельной видеоконференции региональный министр сельского хозяйства Леонид Громов поздравил коллег с завершением ярового сева, который был проведен на площади 128,6 тысячи гектаров. Это на 21% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, в этом году калужские аграрии увеличили площади под яровые зерновые культуры на 12%, под картофель – на 10%, а поля с овощами открытого грунта расширились на 30%.
Леонид Громов подчеркнул, что на текущий момент одна из первоочередных задач – обеспечить сельскохозяйственных животных качественными кормами. По его словам, все хозяйства области приступили к этому. В лидерах по количеству уже заготовленных кормов – Малоярославецкий, Боровский, Перемышльский и Ферзиковский районы. В целом по области работы предстоит провести на площади 63 тысячи гектаров, что на 23% больше, чем в прошлом году, информирует областное правительство.
Участники совещания также обсудили ситуацию в животноводстве. Валовое производство молока за сутки на 28 июня текущего года составило 1 336,8 тонны, что на 138,6 тонн (на 12 %) больше уровня прошлого года. Суточный надой молока на одну корову вырос на 2,3 килограмма по сравнению с прошлым годом и составил 26,8 килограмма.