Рейтинг@Mail.ru
В России появится новый портал бесплатной правовой помощи - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/portal-1799005038.html
В России появится новый портал бесплатной правовой помощи
В России появится новый портал бесплатной правовой помощи - РИА Новости, 29.06.2022
В России появится новый портал бесплатной правовой помощи
Министерство юстиции РФ намерено запустить в конце 2022 года портал бесплатной правовой помощи, сообщил на совещании на Петербургском международном юридическом... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:12
2022-06-29T15:12
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
константин чуйченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570704135_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_9e5ea85569ceb57f816825bba900f096.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ намерено запустить в конце 2022 года портал бесплатной правовой помощи, сообщил на совещании на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Мы начали работу над тем, что создаем портал правовой помощи. Одновременно создаем реестр граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. В этой связи мы по итогам 2022 года должны запустить уже портал "Правовая помощь" в десяти субъектах РФ, а в следующем году, я думаю, он уже будет действовать во всех регионах", - сказал Чуйченко.По словам министра, на портале будут указаны порядка 6 тысяч типовых ситуаций, любой гражданин сможет получить юридическую консультацию.
https://ria.ru/20220517/portal-1788936054.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570704135_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_547e7bd3a88998e4347a6054ca876b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко
15:12 29.06.2022
 
В России появится новый портал бесплатной правовой помощи

Министр юстиции Чуйченко: в конце года Минюст запустит портал бесплатной правовой помощи

CC0 / / Ноутбук и телефон
Ноутбук и телефон - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
CC0 / /
Ноутбук и телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ намерено запустить в конце 2022 года портал бесплатной правовой помощи, сообщил на совещании на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
"Мы начали работу над тем, что создаем портал правовой помощи. Одновременно создаем реестр граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. В этой связи мы по итогам 2022 года должны запустить уже портал "Правовая помощь" в десяти субъектах РФ, а в следующем году, я думаю, он уже будет действовать во всех регионах", - сказал Чуйченко.
По словам министра, на портале будут указаны порядка 6 тысяч типовых ситуаций, любой гражданин сможет получить юридическую консультацию.
Разуваева: В России создается портал Госуслуги молодым - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 09:15
В России создают портал "Госуслуги молодым"
 
ОбществоРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Константин Чуйченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала