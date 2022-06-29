https://ria.ru/20220629/portal-1799005038.html
В России появится новый портал бесплатной правовой помощи
В России появится новый портал бесплатной правовой помощи - РИА Новости, 29.06.2022
В России появится новый портал бесплатной правовой помощи
Министерство юстиции РФ намерено запустить в конце 2022 года портал бесплатной правовой помощи, сообщил на совещании на Петербургском международном юридическом... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:12
2022-06-29T15:12
2022-06-29T15:12
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
константин чуйченко
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ намерено запустить в конце 2022 года портал бесплатной правовой помощи, сообщил на совещании на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Мы начали работу над тем, что создаем портал правовой помощи. Одновременно создаем реестр граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. В этой связи мы по итогам 2022 года должны запустить уже портал "Правовая помощь" в десяти субъектах РФ, а в следующем году, я думаю, он уже будет действовать во всех регионах", - сказал Чуйченко.По словам министра, на портале будут указаны порядка 6 тысяч типовых ситуаций, любой гражданин сможет получить юридическую консультацию.
https://ria.ru/20220517/portal-1788936054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко
В России появится новый портал бесплатной правовой помощи
Министр юстиции Чуйченко: в конце года Минюст запустит портал бесплатной правовой помощи