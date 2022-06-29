https://ria.ru/20220629/portal-1799005038.html

В России появится новый портал бесплатной правовой помощи

В России появится новый портал бесплатной правовой помощи - РИА Новости, 29.06.2022

В России появится новый портал бесплатной правовой помощи

Министерство юстиции РФ намерено запустить в конце 2022 года портал бесплатной правовой помощи, сообщил на совещании на Петербургском международном юридическом... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:12

2022-06-29T15:12

2022-06-29T15:12

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

константин чуйченко

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ намерено запустить в конце 2022 года портал бесплатной правовой помощи, сообщил на совещании на Петербургском международном юридическом форуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко."Мы начали работу над тем, что создаем портал правовой помощи. Одновременно создаем реестр граждан, которые имеют право на бесплатную юридическую помощь. В этой связи мы по итогам 2022 года должны запустить уже портал "Правовая помощь" в десяти субъектах РФ, а в следующем году, я думаю, он уже будет действовать во всех регионах", - сказал Чуйченко.По словам министра, на портале будут указаны порядка 6 тысяч типовых ситуаций, любой гражданин сможет получить юридическую консультацию.

https://ria.ru/20220517/portal-1788936054.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), константин чуйченко