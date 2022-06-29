https://ria.ru/20220629/pomosch-1798983015.html

Ямал помогает Волновахе Донецкой Народной Республики

Ямал помогает Волновахе Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 29.06.2022

Ямал помогает Волновахе Донецкой Народной Республики

Помощь от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начала поступать в город Волноваха Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:02

2022-06-29T14:02

2022-06-29T14:02

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

денис пушилин

донецкая народная республика

волноваха

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Помощь от Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начала поступать в город Волноваха Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба губернатора региона.Помощь по восстановлению города оказывается в рамках двустороннего соглашения, основанного на принципах Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Соглашение 14 июня подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин."В город Волноваха Донецкой Народной Республики приехала первая фура с гуманитарной помощью от Ямало-Ненецкого округа. В ней продуктовые наборы. Также в ближайшие дни приедет первая специализированная техника - две пожарные машины", - говорится в сообщении.Губернатор провел рабочее совещание, в котором приняли участие руководители профильных окружных ведомств. Обсуждали организацию поставок гуманитарной помощи в Волноваху. Всего запланировано передать городу 14 единиц техники: дорожной, специализированной, пассажирской. Это самосвалы, погрузчики, автобусы, автовышка с буровой установкой, бензовоз, пожарные машины, бронемобиль. Жителям города передадут 6 тысяч продуктовых наборов. Сегодня из Москвы выдвинется автомобиль с медикаментами."Когда нужно было осваивать Западную Сибирь, тысячи жителей Донбасса поехали строить наши города. Теперь наша очередь оказать людям всю необходимую поддержку. Ключевая цель - чтобы мирная, привычная жизнь вернулась в свое русло как можно скорее", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Ямал поможет в восстановлении разрушенных социальных объектов. Работы в больнице, одной из школ и станции переливании крови уже начались. Округ обеспечивает строительные материалы и рабочую силу.Кроме того, округ по просьбе администрации ДНР возьмет на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи - первая смена из 140 ребят отправится в детские оздоровительные лагеря уже в начале июля, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220520/yanao-1789831885.html

https://ria.ru/20220428/spetsoperatsiya-1785939120.html

донецкая народная республика

волноваха

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, денис пушилин, донецкая народная республика, волноваха, ямал