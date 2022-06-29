https://ria.ru/20220629/polyanskiy-1799138681.html

Полянский обвинил Запад в попытках заигрывать с террористами в Сирии

Полянский обвинил Запад в попытках заигрывать с террористами в Сирии - РИА Новости, 29.06.2022

Полянский обвинил Запад в попытках заигрывать с террористами в Сирии

Запад продолжает заигрывать с террористами в Сирии, пытается использовать их в своих геополитических целях, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:52

2022-06-29T23:52

2022-06-29T23:52

в мире

сирия

россия

дмитрий полянский

оон

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ООН, 29 июн – РИА Новости. Запад продолжает заигрывать с террористами в Сирии, пытается использовать их в своих геополитических целях, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, ситуация "на земле" в САР остается стабильно напряженной. "Основные угрозы безопасности Сирии и для всего региона связаны с сохранением масштабного присутствия террористов, которые нашли прибежище на неподконтрольных Дамаску территориях в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танф", - сказал Полянский.Как указал дипломат, коренные причины взрывоопасной ситуации Россия видит "в продолжении линии Запада на заигрывание с террористическими элементами, попытке использовать их в своих геополитических целях"."В этом контексте убеждены, что путь к разрешению сирийского кризиса лежит через окончание незаконного иностранного военного присутствия в нарушение суверенитета и территориальной целостности САР, а также безусловное прекращение регулярных авиаударов авиации Израиля, последний из которых 10 июля пришелся по международному аэропорту Дамаска", - указал он.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сирия, россия, дмитрий полянский, оон