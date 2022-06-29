Полянский обвинил Запад в попытках заигрывать с террористами в Сирии
Полянский: Запад продолжает заигрывать с террористами в Сирии
© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
ООН, 29 июн – РИА Новости. Запад продолжает заигрывать с террористами в Сирии, пытается использовать их в своих геополитических целях, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, ситуация "на земле" в САР остается стабильно напряженной. "Основные угрозы безопасности Сирии и для всего региона связаны с сохранением масштабного присутствия террористов, которые нашли прибежище на неподконтрольных Дамаску территориях в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танф", - сказал Полянский.
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Как указал дипломат, коренные причины взрывоопасной ситуации Россия видит "в продолжении линии Запада на заигрывание с террористическими элементами, попытке использовать их в своих геополитических целях".
"В этом контексте убеждены, что путь к разрешению сирийского кризиса лежит через окончание незаконного иностранного военного присутствия в нарушение суверенитета и территориальной целостности САР, а также безусловное прекращение регулярных авиаударов авиации Израиля, последний из которых 10 июля пришелся по международному аэропорту Дамаска", - указал он.
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