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Полянский обвинил Запад в попытках заигрывать с террористами в Сирии - РИА Новости, 29.06.2022
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Полянский обвинил Запад в попытках заигрывать с террористами в Сирии
Полянский обвинил Запад в попытках заигрывать с террористами в Сирии - РИА Новости, 29.06.2022
Полянский обвинил Запад в попытках заигрывать с террористами в Сирии
Запад продолжает заигрывать с террористами в Сирии, пытается использовать их в своих геополитических целях, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:52
2022-06-29T23:52
в мире
сирия
россия
дмитрий полянский
оон
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ООН, 29 июн – РИА Новости. Запад продолжает заигрывать с террористами в Сирии, пытается использовать их в своих геополитических целях, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, ситуация "на земле" в САР остается стабильно напряженной. "Основные угрозы безопасности Сирии и для всего региона связаны с сохранением масштабного присутствия террористов, которые нашли прибежище на неподконтрольных Дамаску территориях в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танф", - сказал Полянский.Как указал дипломат, коренные причины взрывоопасной ситуации Россия видит "в продолжении линии Запада на заигрывание с террористическими элементами, попытке использовать их в своих геополитических целях"."В этом контексте убеждены, что путь к разрешению сирийского кризиса лежит через окончание незаконного иностранного военного присутствия в нарушение суверенитета и территориальной целостности САР, а также безусловное прекращение регулярных авиаударов авиации Израиля, последний из которых 10 июля пришелся по международному аэропорту Дамаска", - указал он.
https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html
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в мире, сирия, россия, дмитрий полянский, оон
23:52 29.06.2022
 
Полянский обвинил Запад в попытках заигрывать с террористами в Сирии

Полянский: Запад продолжает заигрывать с террористами в Сирии

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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ООН, 29 июн – РИА Новости. Запад продолжает заигрывать с террористами в Сирии, пытается использовать их в своих геополитических целях, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, ситуация "на земле" в САР остается стабильно напряженной. "Основные угрозы безопасности Сирии и для всего региона связаны с сохранением масштабного присутствия террористов, которые нашли прибежище на неподконтрольных Дамаску территориях в Идлибе, Заевфратье и Ат-Танф", - сказал Полянский.
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Как указал дипломат, коренные причины взрывоопасной ситуации Россия видит "в продолжении линии Запада на заигрывание с террористическими элементами, попытке использовать их в своих геополитических целях".
"В этом контексте убеждены, что путь к разрешению сирийского кризиса лежит через окончание незаконного иностранного военного присутствия в нарушение суверенитета и территориальной целостности САР, а также безусловное прекращение регулярных авиаударов авиации Израиля, последний из которых 10 июля пришелся по международному аэропорту Дамаска", - указал он.
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