https://ria.ru/20220629/poezda-1799019826.html
В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь
В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь - РИА Новости, 29.06.2022
В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь
Пассажирские поезда "Волноваха – Мариуполь" запустят в Донецкой Народной Республике в июле, сообщило министерство транспорта ДНР. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:53
2022-06-29T15:53
2022-06-29T15:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796536128_0:213:3182:2003_1920x0_80_0_0_28c3325cf6c8af4d6081af642bbd1147.jpg
ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Пассажирские поезда "Волноваха – Мариуполь" запустят в Донецкой Народной Республике в июле, сообщило министерство транспорта ДНР."С 11 июля запускается железнодорожное пассажирское сообщение "Волноваха – Мариуполь", - говорится в сообщении на сайте министерства.
https://ria.ru/20220623/volga-1797483414.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796536128_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_236290059c1de4ec6056d8985979d279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
15:53 29.06.2022 (обновлено: 15:57 29.06.2022)
В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь
Минтранс ДНР объявил о запуске с 11 июля пассажирских поездов Волноваха — Мариуполь