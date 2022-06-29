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В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь

В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь - РИА Новости, 29.06.2022

В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь

Пассажирские поезда "Волноваха – Мариуполь" запустят в Донецкой Народной Республике в июле, сообщило министерство транспорта ДНР. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:53

2022-06-29T15:53

2022-06-29T15:57

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Пассажирские поезда "Волноваха – Мариуполь" запустят в Донецкой Народной Республике в июле, сообщило министерство транспорта ДНР."С 11 июля запускается железнодорожное пассажирское сообщение "Волноваха – Мариуполь", - говорится в сообщении на сайте министерства.

https://ria.ru/20220623/volga-1797483414.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр