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В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/poezda-1799019826.html
В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь
В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь - РИА Новости, 29.06.2022
В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь
Пассажирские поезда "Волноваха – Мариуполь" запустят в Донецкой Народной Республике в июле, сообщило министерство транспорта ДНР. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:53
2022-06-29T15:57
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Пассажирские поезда "Волноваха – Мариуполь" запустят в Донецкой Народной Республике в июле, сообщило министерство транспорта ДНР."С 11 июля запускается железнодорожное пассажирское сообщение "Волноваха – Мариуполь", - говорится в сообщении на сайте министерства.
https://ria.ru/20220623/volga-1797483414.html
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донецкая народная республика, в мире, ситуация в днр и лнр
15:53 29.06.2022 (обновлено: 15:57 29.06.2022)
 
В ДНР запустят пассажирские поезда из Волновахи в Мариуполь

Минтранс ДНР объявил о запуске с 11 июля пассажирских поездов Волноваха — Мариуполь

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСгоревшие вагоны у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе
Сгоревшие вагоны у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сгоревшие вагоны у разрушенного железнодорожного вокзала в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Пассажирские поезда "Волноваха – Мариуполь" запустят в Донецкой Народной Республике в июле, сообщило министерство транспорта ДНР.
"С 11 июля запускается железнодорожное пассажирское сообщение "Волноваха – Мариуполь", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Работа специального поезда Волга в ходе спецоперации. Кадры Минобороны - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 10:22Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало работу военного поезда "Волга" на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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