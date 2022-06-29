https://ria.ru/20220629/podlodkak3-1798473553.html

Подлодка К-3: технологический прорыв в условиях полной секретности

Подлодка К-3: технологический прорыв в условиях полной секретности - РИА Новости, 29.06.2022

Подлодка К-3: технологический прорыв в условиях полной секретности

Подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", которая чуть не "погнула" ось Земли в Арктике, перед тем как стать первой атомной субмариной, была собрана в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:00

2022-06-29T10:00

2022-06-29T10:04

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол", которая чуть не "погнула" ось Земли в Арктике, перед тем как стать первой атомной субмариной, была собрана в натуральную величину из пеньки и дерева. Уже в декабре 1958 года она была спущена на воду, а 17 июля 1962 года прошла точку Северного полюса Земли. О том, кто и как разрабатывал прорывной проект Советского Союза, читайте в нашем материале.Идея создать транспортный реактор возникла у академика Игоря Курчатова ещё в 1950 году, через два года Сталин подписал правительственное постановление с абсолютно непонятным для непосвящённых названием "О проектировании и строительстве объекта 627".Задача, которая стояла перед разработчиками подлодки, – создать новое поколение субмарин на атомном двигателе, способном доплыть до любой точки мирового океана. Аналога К-3 тогда не было, поэтому при разработке использовались самые необычные идеи.Над этим "аппаратом" трудилось порядка 35 институтов, около 100 промышленных предприятий Советского Союза и более 20 конструкторских бюро, главным конструктором среди всех специалистов был Владимир Николаевич Перегудов.Деревянные макетыДля того чтобы создать подводную лодку, конструкторы к концу 1952 года разработали порядка 5,5 тысячи чертежей, но, по мнению Перегудова, этого было недостаточно. Он добился разрешения построить пять макетов каждого отсека в натуральную величину, все внутренние элементы были выполнены из верёвок и дерева.Использование полноразмерных макетов позволяло быстро определять "трудные" места конструкции и переделывать их ещё на этапе разработки. Трубопроводы и кабельные трассы обозначались пеньковыми верёвками с соответствующей маркировкой. Работа с древесиной также позволяла прямо на месте вносить правки: ножовкой отпиливали одно "устройство" в виде деревянной чурки и переносили его на место поудобнее.Жёсткая броня и спокойные цветаС самого начала разработки было известно, что глубина погружения К-3 должна быть не менее 300 метров, чтобы совершать подлёдное плавание в акватории Северного Ледовитого океана. Поэтому Владимиру Николаевичу предстояло решить главную задачу – создать прочный корпус, который способен сопротивляться давлению воды на максимальной глубине и проламывать корку льда на Полюсе.Так у подлодки появилось сразу два корпуса: первый, внешний – лёгкий и второй, внутренний – броня из высокопрочной стали. Всё это помогало защищать экипаж, реактор и торпеды от давления воды.При этом команде предстояло "нырять" на К-3 в автономные плавания на 50–60 суток. Довольно большое испытание для экипажа, поэтому внутри плавательный аппарат выкрасили в спокойные пастельные цвета, а в кают-компании добавили пейзажи северной природы.Спецподготовка моряков на сушеВсему составу К-3 предстояло пройти подготовку по работе с реактором на подлодке, для чего Перегудов в 1954 году отправил моряков в город Обнинск Калужской области, где на тот момент располагалась первая в мире атомная электростанция.Там экипаж проходил обучение, но в условиях высокой секретности: им было запрещено обращаться друг к другу по званиям, только по именам и фамилиям. Также было принято решение переодеть всех офицеров в гражданскую одежду, и в итоге им выдали одинаковые шапки, пальто, рубашки, брюки, пиджаки и начищенные флотские ботинки. Не слишком секретно."Макушка Земли"Согласно записям бортового журнала К-3 17 июля 1962 года в 6 часов 50 минут 10 секунд подводная лодка прошла точку Северного полюса Земли. Мичману-рулевому посоветовали свернуть немного с курса, чтобы лодка с размаху "не погнула земную ось".Согласна записям, толщина льдов в районе полюса составляла 20–25 метров, так что лодку поднимали предельно аккуратно, не рискуя оборудованием. После торжественного водружения флага на самом высоком торосе капитан судна Жильцов объявил "увольнение на берег", то есть на льдины.По возвращении на базу лодку встречали Никита Хрущёв и министр обороны СССР Родион Малиновский.С кладбища в музей кораблейДолгое время субмарина в отставке хранилась на стапеле в эллинге судоремонтного завода "Нерпа" в Снежногорске Мурманской области. В 2006 году стало понятно, что К-3 станет музейным экспонатом, и началось переоборудование. Прежде всего из реакторов выгрузили отработавшее ядерное топливо и вырезали реакторный отсек, его заменили муляжом.Летом 2021 года первая атомная подлодка СССР была отбуксирована в Кронштадт, чтобы стать экспонатом Музея военно-морской славы, который откроют в рамках проекта "Остров фортов" в 2023 году.

https://ria.ru/20220206/muzey-1771074082.html

https://ria.ru/20220324/bubnov-1776675064.html

https://ria.ru/20220308/prevye-1776782643.html

https://ria.ru/20211214/podlodka-1763670798.html

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