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Среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные ДНР, заявил Пушилин
Среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.06.2022
Среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные ДНР, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные, большинство из них ранены и нуждаются в срочной медицинской помощи. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:48
2022-06-29T18:48
2022-06-29T18:48
специальная военная операция на украине
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здоровье - общество
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные, большинство из них ранены и нуждаются в срочной медицинской помощи.В сообщении Пушилина в его Telegram-канале отмечается, что основная задача состоит в "спасении бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации". "У врага оказались очень ценные военнослужащие", - отметил глава ДНР."Среди освобожденных есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин, пожелав освобожденным скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика
Среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные ДНР, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные ДНР, многие ранены