https://ria.ru/20220629/plennye-1799088542.html

Среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные ДНР, заявил Пушилин

Среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.06.2022

Среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные ДНР, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные, большинство из них ранены и нуждаются в срочной медицинской помощи. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:48

2022-06-29T18:48

2022-06-29T18:48

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные, большинство из них ранены и нуждаются в срочной медицинской помощи.В сообщении Пушилина в его Telegram-канале отмечается, что основная задача состоит в "спасении бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации". "У врага оказались очень ценные военнослужащие", - отметил глава ДНР."Среди освобожденных есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин, пожелав освобожденным скорейшего выздоровления.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика