https://ria.ru/20220629/peregovory-1798984278.html

Переговоры с Россией возможны только после ее поражения, заявила Трасс

Переговоры с Россией возможны только после ее поражения, заявила Трасс - РИА Новости, 29.06.2022

Переговоры с Россией возможны только после ее поражения, заявила Трасс

Переговоры с Россией будут возможны только после победы над ней на Украине, заявила в среду министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:56

2022-06-29T13:56

2022-06-29T13:57

специальная военная операция на украине

в мире

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лиз трасс

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Переговоры с Россией будут возможны только после победы над ней на Украине, заявила в среду министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс."Прежде всего совершенно необходимо одержать победу над Россией на Украине… Это единственный способ достижения долгосрочного мира в Европе. Некоторые могут сказать, что существует возможность переговоров сейчас…, но я думаю, это создаст ложный мир… Мой очень твердый посыл заключается в том, что мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры", - заявила Трасс на форуме НАТО. Она отметила, что для достижения прочного мира в Европе необходимо "усвоить уроки прошлого", упомянув провал минских соглашений по урегулированию в Донбассе.Саммит стран Североатлантического альянса стартовал в Мадриде во вторник вечером, он продлится до 30 июня. На саммит пригласили и страны-партнеры альянса, такие как Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия, хотя они и не являются его членами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220627/peregovory-1798437501.html

https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798713351.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, великобритания, лиз трасс, ситуация в днр и лнр