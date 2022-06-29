https://ria.ru/20220629/pavodki-1799024910.html

Мониторинг паводков позволяет минимизировать ущерб, заявил глава Кубани

Мониторинг паводков позволяет минимизировать ущерб, заявил глава Кубани - РИА Новости, 29.06.2022

Мониторинг паводков позволяет минимизировать ущерб, заявил глава Кубани

Система мониторинга паводковой ситуации на Кубани позволяет выиграть до 6 часов на принятие решений и минимизировать ущерб, сообщил журналистам губернатор края... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:07

2022-06-29T16:07

2022-06-29T16:47

абинск

мостовский район

анапа

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 29 июн - РИА Новости. Система мониторинга паводковой ситуации на Кубани позволяет выиграть до 6 часов на принятие решений и минимизировать ущерб, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев."Паводкам подвержена значительная территория края, особенно предгорные и горные районы, Азово-Черноморское побережье Кубани. Поэтому на самых опасных участках рек в регионе установлены 209 автоматических гидрологических комплексов. Они круглосуточно измеряют количество осадков и изменение уровня воды. Оперативная информация, поступающая с датчиков, позволяет прогнозировать развитие ЧС и выиграть до 6 часов на принятие решений – оповещение жителей, проведение эвакуации и минимизации ущерба", – сказал Кондратьев.Он уточнил, что для завершения построения системы мониторинга в 2022 году на Кубани планируется установить 20 новых гидрологических комплексов, также специалисты дооснастят еще 39 - датчиками уровня воды, интенсивности осадков и силы ветра. По данным губернатора, в 2023 году должны оборудовать 6 новых и модернизировать 33 существующих.Как добавил Кондратьев, предотвратить подтопления не всегда возможно, но можно предупредить масштабы. "Для этого важно работать на упреждение. В 2022 году приступили к строительству берегозащитных гидротехнических сооружений в Абинске и Мостовском районе, на реке Сукко под Анапой, на реке Дагомыс в Сочи. Продолжаем работы в Крымском районе на реках Адагум, Неберджай и Баканка, чтобы обезопасить более 40 тысяч проживающих там жителей", – пояснил глава региона.По данным краевой администрации, эффективность работы системы мониторинга неоднократно подтверждалось в период прохождения паводков."Например, в сентябре 2014 года датчики спрогнозировали нагонные явления на побережье Азовского моря в районе поселка Ачуево. Оперативные службы эвакуировали туристов и персонал с одной из баз отдыха, расположенной в 50 метрах от берега. Через 6 часов вода подошла к строениям, где ранее находились люди. В этом же году система позволила спрогнозировать подтопление косы Должанская и эвакуировать более 500 человек", - перечислили в ведомстве.

https://ria.ru/20220628/tsiklon-1798597866.html

https://ria.ru/20220624/pavodki-1797736587.html

абинск

мостовский район

анапа

россия

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абинск, мостовский район, анапа, россия