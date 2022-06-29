https://ria.ru/20220629/pantsir-1799015944.html

Новый вариант комплекса ПВО "Панцирь-СМ" получил 24 зенитные ракеты

Новый вариант комплекса ПВО "Панцирь-СМ" получил 24 зенитные ракеты - РИА Новости, 29.06.2022

Новый вариант комплекса ПВО "Панцирь-СМ" получил 24 зенитные ракеты

Тульское Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (КБП) на форуме "Инженеры будущего" продемонстрировало детальную модель новой версии комплекса ПВО... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:43

2022-06-29T15:43

2022-06-29T15:43

безопасность

"панцирь-с"

россия

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БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн - РИА Новости. Тульское Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (КБП) на форуме "Инженеры будущего" продемонстрировало детальную модель новой версии комплекса ПВО "Панцирь-СМ" с увеличенным до 24 ракет боекомплектом.Машина получила приставку "ТБМ" (транспортно-боевая машина). У новой версии боекомплект зенитных ракет увеличен до 24 единиц за счет удаления двух автоматических пушек калибра 30 мм. У стандартного "Панциря" в боекомплекте 12 ракет.Кроме того, ранее сообщалось о разработке для "Панциря" малогабаритных зенитных управляемых ракет для борьбы с малыми дронами и коптерами. В один стандартный транспортно-пусковой контейнер "Панциря" помещается 4 малогабаритные ракеты. Таким образом, в максимальном варианте загрузки новый "Панцирь-СМ" ТБМ сможет осуществить залп из 96 ракет, отражая налеты нескольких "роев дронов".Для увеличения боекомплекта также пришлось отказаться от станции обнаружения воздушных целей: в боевых порядках "Пацирь-СМ" ТБМ будет получать целеуказание от других машин в батарее, либо от командных пунктов эшелонированной противовоздушной обороны.Также на новой машине установлено погрузочное устройство, позволяющее экипажу самостоятельно осуществлять перезарядку своей боевой машины или других машин в батарее.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793248707.html

https://ria.ru/20220506/ukraina-1787147060.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, "панцирь-с", россия