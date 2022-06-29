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Новый вариант комплекса ПВО "Панцирь-СМ" получил 24 зенитные ракеты - РИА Новости, 29.06.2022
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Новый вариант комплекса ПВО "Панцирь-СМ" получил 24 зенитные ракеты
Новый вариант комплекса ПВО "Панцирь-СМ" получил 24 зенитные ракеты - РИА Новости, 29.06.2022
Новый вариант комплекса ПВО "Панцирь-СМ" получил 24 зенитные ракеты
Тульское Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (КБП) на форуме "Инженеры будущего" продемонстрировало детальную модель новой версии комплекса ПВО... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:43
2022-06-29T15:43
безопасность
"панцирь-с"
россия
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БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн - РИА Новости. Тульское Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (КБП) на форуме "Инженеры будущего" продемонстрировало детальную модель новой версии комплекса ПВО "Панцирь-СМ" с увеличенным до 24 ракет боекомплектом.Машина получила приставку "ТБМ" (транспортно-боевая машина). У новой версии боекомплект зенитных ракет увеличен до 24 единиц за счет удаления двух автоматических пушек калибра 30 мм. У стандартного "Панциря" в боекомплекте 12 ракет.Кроме того, ранее сообщалось о разработке для "Панциря" малогабаритных зенитных управляемых ракет для борьбы с малыми дронами и коптерами. В один стандартный транспортно-пусковой контейнер "Панциря" помещается 4 малогабаритные ракеты. Таким образом, в максимальном варианте загрузки новый "Панцирь-СМ" ТБМ сможет осуществить залп из 96 ракет, отражая налеты нескольких "роев дронов".Для увеличения боекомплекта также пришлось отказаться от станции обнаружения воздушных целей: в боевых порядках "Пацирь-СМ" ТБМ будет получать целеуказание от других машин в батарее, либо от командных пунктов эшелонированной противовоздушной обороны.Также на новой машине установлено погрузочное устройство, позволяющее экипажу самостоятельно осуществлять перезарядку своей боевой машины или других машин в батарее.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793248707.html
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безопасность, "панцирь-с", россия
15:43 29.06.2022
 
Новый вариант комплекса ПВО "Панцирь-СМ" получил 24 зенитные ракеты

Новый вариант комплекса "Панцирь-СМ" получил 24 зенитные ракеты вместо 12 у старой версии

© Фото : Минобороны РФМодернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ"
Модернизированный ЗРПК Панцирь-СМ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Минобороны РФ
Модернизированный ЗРПК "Панцирь-СМ". Архивное фото
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БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн - РИА Новости. Тульское Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (КБП) на форуме "Инженеры будущего" продемонстрировало детальную модель новой версии комплекса ПВО "Панцирь-СМ" с увеличенным до 24 ракет боекомплектом.
Машина получила приставку "ТБМ" (транспортно-боевая машина). У новой версии боекомплект зенитных ракет увеличен до 24 единиц за счет удаления двух автоматических пушек калибра 30 мм. У стандартного "Панциря" в боекомплекте 12 ракет.
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Кроме того, ранее сообщалось о разработке для "Панциря" малогабаритных зенитных управляемых ракет для борьбы с малыми дронами и коптерами. В один стандартный транспортно-пусковой контейнер "Панциря" помещается 4 малогабаритные ракеты. Таким образом, в максимальном варианте загрузки новый "Панцирь-СМ" ТБМ сможет осуществить залп из 96 ракет, отражая налеты нескольких "роев дронов".
Для увеличения боекомплекта также пришлось отказаться от станции обнаружения воздушных целей: в боевых порядках "Пацирь-СМ" ТБМ будет получать целеуказание от других машин в батарее, либо от командных пунктов эшелонированной противовоздушной обороны.
Также на новой машине установлено погрузочное устройство, позволяющее экипажу самостоятельно осуществлять перезарядку своей боевой машины или других машин в батарее.
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