https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798983973.html

Норвегия направит Украине военную помощь

Норвегия направит Украине военную помощь - РИА Новости, 29.06.2022

Норвегия направит Украине военную помощь

Норвегия при посредничестве Великобритании поставит на Украину три реактивных системы залпового огня MLRS и 5 тысяч боеприпасов. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:55

2022-06-29T13:55

2022-06-29T13:55

в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Норвегия при посредничестве Великобритании поставит на Украину три реактивных системы залпового огня MLRS и 5 тысяч боеприпасов.Как отмечается в релизе на сайте правительства Норвегии, пожертвование не нанесет существенного ущерба боеготовности скандинавской страны. Норвежские вооруженные силы планируют "масштабное обновление арсенала", поэтому они договорились передать три РСЗО MLRS Великобритании, а последняя взамен направит три РСЗО того же типа на Украину."Мы должны продолжать нашу поддержку Украине, чтобы они смогли продолжить свою битву за свободу и независимость. Для этого требуется больше оружия, и это очень желаемое вооружение для Украины, которое нам бы не удалось (предоставить - ред.) Украине без тесного сотрудничества с Великобританией", - приводятся в заявлении слова министра обороны Норвегии Бьёрна Арильд Грама.Ранее Норвегия передала Украине 22 самоходные гаубицы M109 с запасными частями и боеприпасами, 100 ЗРК "Мистраль" и несколько тысяч единиц противотанкового гранатомета M72.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798723778.html

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798737901.html

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в мире, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, норвегия, нато