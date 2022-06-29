https://ria.ru/20220629/oon-1799138897.html
В ООН ответили на призыв Зеленского исключить Россию из Генассамблеи
В ООН ответили на призыв Зеленского исключить Россию из Генассамблеи - РИА Новости, 29.06.2022
В ООН ответили на призыв Зеленского исключить Россию из Генассамблеи
Решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез, заявила на брифинге официальный представитель председателя Генассамблеи Полина... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:54
2022-06-29T23:54
2022-06-29T23:54
в мире
владимир зеленский
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совет безопасности оон
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ООН, 29 июн – РИА Новости. Решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез, заявила на брифинге официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак, комментируя призыв Владимира Зеленского исключить Россию из ГА.Во вторник в Совбезе прошло очередное обсуждение украинского кризиса. В заседании по видеосвязи принял участие Владимир Зеленский. Он призвал исключить Россию из всех структур ООН за якобы нарушение принципов организации. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что участие Зеленского в заседании СБ ООН рассчитано на создание благоприятного фона, чтобы "выклянчить" побольше оружия у участников саммита НАТО, но члены СБ ООН начинают уставать от украинской тематики, и "театральные трюки" Зеленского не помогли поднять "градус дискуссии"."Все подобные решения принимаются через Совет Безопасности", - сказала Кубиак.Это делает принятие подобного решения невозможным, так как Россия обладает правом вето в СБ.Механизм исключения государства из ООН предусмотрен в статье 6 главы 2 Устава ООН. В ней говорится: "Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности".Между тем ранее Зеленский выступал с призывом исключения России из СБ ООН, что также технически невозможно.Участие РФ в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
https://ria.ru/20220628/oon-1798820855.html
https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798887568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, россия, оон, совет безопасности оон
В ООН ответили на призыв Зеленского исключить Россию из Генассамблеи
ООН на призыв Зеленского заявила, что вопрос об исключении России из ГА должен решать СБ
ООН, 29 июн – РИА Новости. Решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез, заявила на брифинге официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак, комментируя призыв Владимира Зеленского исключить Россию из ГА.
Во вторник в Совбезе прошло очередное обсуждение украинского кризиса. В заседании по видеосвязи принял участие Владимир Зеленский
. Он призвал исключить Россию
из всех структур ООН
за якобы нарушение принципов организации. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что участие Зеленского в заседании СБ ООН
рассчитано на создание благоприятного фона, чтобы "выклянчить" побольше оружия у участников саммита НАТО
, но члены СБ ООН начинают уставать от украинской тематики, и "театральные трюки" Зеленского не помогли поднять "градус дискуссии".
"Все подобные решения принимаются через Совет Безопасности", - сказала Кубиак.
Это делает принятие подобного решения невозможным, так как Россия обладает правом вето в СБ.
Механизм исключения государства из ООН предусмотрен в статье 6 главы 2 Устава ООН. В ней говорится: "Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности".
Между тем ранее Зеленский выступал с призывом исключения России из СБ ООН, что также технически невозможно.
Участие РФ в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.