https://ria.ru/20220629/oon-1799138897.html

В ООН ответили на призыв Зеленского исключить Россию из Генассамблеи

В ООН ответили на призыв Зеленского исключить Россию из Генассамблеи - РИА Новости, 29.06.2022

В ООН ответили на призыв Зеленского исключить Россию из Генассамблеи

Решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез, заявила на брифинге официальный представитель председателя Генассамблеи Полина... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:54

2022-06-29T23:54

2022-06-29T23:54

в мире

владимир зеленский

россия

оон

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 29 июн – РИА Новости. Решения об исключении страны из Генассамблеи ООН принимаются через Совбез, заявила на брифинге официальный представитель председателя Генассамблеи Полина Кубиак, комментируя призыв Владимира Зеленского исключить Россию из ГА.Во вторник в Совбезе прошло очередное обсуждение украинского кризиса. В заседании по видеосвязи принял участие Владимир Зеленский. Он призвал исключить Россию из всех структур ООН за якобы нарушение принципов организации. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что участие Зеленского в заседании СБ ООН рассчитано на создание благоприятного фона, чтобы "выклянчить" побольше оружия у участников саммита НАТО, но члены СБ ООН начинают уставать от украинской тематики, и "театральные трюки" Зеленского не помогли поднять "градус дискуссии"."Все подобные решения принимаются через Совет Безопасности", - сказала Кубиак.Это делает принятие подобного решения невозможным, так как Россия обладает правом вето в СБ.Механизм исключения государства из ООН предусмотрен в статье 6 главы 2 Устава ООН. В ней говорится: "Член Организации, систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из Организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности".Между тем ранее Зеленский выступал с призывом исключения России из СБ ООН, что также технически невозможно.Участие РФ в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.

https://ria.ru/20220628/oon-1798820855.html

https://ria.ru/20220629/oruzhie-1798887568.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, владимир зеленский, россия, оон, совет безопасности оон