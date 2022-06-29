https://ria.ru/20220629/oon-1799108842.html
В ООН напомнили о свободе прессы из-за угроз Зеленского журналистам
В ООН напомнили о свободе прессы из-за угроз Зеленского журналистам - РИА Новости, 29.06.2022
В ООН напомнили о свободе прессы из-за угроз Зеленского журналистам
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик напомнил о непоколебимости принципа свободы прессы после угрозы президента Украины... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T20:04
2022-06-29T20:04
2022-06-29T22:06
в мире
владимир зеленский
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стефан дюжаррик
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ООН, 29 июн — РИА Новости. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик напомнил о непоколебимости принципа свободы прессы после угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес журналистов."Свобода прессы — это свобода прессы. И для нас это относится ко всему миру, универсально — во всех 193 государствах-членах. И эти принципы остаются неизменными", — подчеркнул Дюжаррик.Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавнее заявление Зеленского в отношении российских журналистов, призвала его прекратить это беззаконие. По ее словам, украинский лидер позволил себе неприкрытые угрозы, пообещав "наказать" их за выполнение своих профессиональных обязанностей. Таким образом, как отметила представитель ведомства, киевский режим демонстрирует новую грань беззакония и человеконенавистничества.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220627/udar-1798560981.html
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в мире, владимир зеленский, мария захарова, россия, оон, украина, стефан дюжаррик, владимир путин, донбасс
20:04 29.06.2022 (обновлено: 22:06 29.06.2022)
В ООН напомнили о свободе прессы из-за угроз Зеленского журналистам
Представитель генсека ООН Дюжаррик напомнил о свободе прессы из-за угроз Зеленского