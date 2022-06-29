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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 29.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:38
2022-06-29T18:38
2022-06-29T18:38
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, 18.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в среду дважды обстреливали Пантелеймоновку снарядами калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку
ДНР: ВСУ выпустили десять снарядов калибра 152 миллиметра по Пантелеймоновке и Михайловке