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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Михайловку

Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:38

2022-06-29T18:38

2022-06-29T18:38

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Пантелеймоновка и Михайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 18.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра, 18.10 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее представительство сообщало, что украинские войска в среду дважды обстреливали Пантелеймоновку снарядами калибром 152 миллиметра.

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр