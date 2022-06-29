https://ria.ru/20220629/obstrel-1799007027.html

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские войска обстреляли Верхнеторецкое в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:19

2022-06-29T15:19

2022-06-29T15:24

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике, выпустив 12 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.30 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Ласточкино - н.п. Верхнеторецкое: выпущено 12 снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, в 13.00 войска Украины выпустили семь мин калибром 60 миллиметров по населенному пункту Доломитное в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр