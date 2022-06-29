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Украинские войска выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР

Украинские войска выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР - РИА Новости, 29.06.2022

Украинские войска выпустили семь снарядов по Пантелеймоновке в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T06:58

2022-06-29T06:58

2022-06-29T06:58

специальная военная операция на украине

украина

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 29 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 4.00 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

пантелеймоновка (горловский район)

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украина, в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)