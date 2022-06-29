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Клишас назвал условие для возврата смертной казни в Россию
Клишас назвал условие для возврата смертной казни в Россию - РИА Новости, 29.06.2022
Клишас назвал условие для возврата смертной казни в Россию
Запрет на смертную казнь в России без принятия новой Конституции РФ преодолеть невозможно, никакими изменениями законов и внесением поправок в Основной закон... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:55
2022-06-29T15:55
2022-06-29T15:56
общество
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Запрет на смертную казнь в России без принятия новой Конституции РФ преодолеть невозможно, никакими изменениями законов и внесением поправок в Основной закон это сделать нельзя, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Не только никакими решениями Конституционного суда нельзя преодолеть запрет на применение смертной казни, его нельзя преодолеть какой-то законодательной поправкой, запрет нельзя преодолеть даже конституционной поправкой. Единственное, что может преодолеть запрет на преодоление смертной казни - это приятие новой конституции", - заявил он на Петербургском международном юридическом форуме.
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общество, россия
15:55 29.06.2022 (обновлено: 15:56 29.06.2022)
Клишас назвал условие для возврата смертной казни в Россию
Сенатор Клишас: смертную казнь без принятия новой конституции вернуть невозможно
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Запрет на смертную казнь в России без принятия новой Конституции РФ преодолеть невозможно, никакими изменениями законов и внесением поправок в Основной закон это сделать нельзя, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Не только никакими решениями Конституционного суда нельзя преодолеть запрет на применение смертной казни, его нельзя преодолеть какой-то законодательной поправкой, запрет нельзя преодолеть даже конституционной поправкой. Единственное, что может преодолеть запрет на преодоление смертной казни - это приятие новой конституции", - заявил он на Петербургском международном юридическом форуме.